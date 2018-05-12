NASA, Mars'a Helikopter Gönderiyor: Bununla Ne Yapacaklar?

NASA yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Mars 2020 gezici ekibinde bir helikopter de olacak.

Yanlış okumadınız, NASA'nın 11 Mayıs 2018 günü açıkladığı üzere Mars'ın 2020 gezici ekibinde küçük bir helikopter de olacak. Araç, Kızıl Gezegen'de bir helikopterin nasıl çalışacağını öğrenmek için 30 günlük bir teste tabi tutulacak.

NASA'nın yöneticisi Jim Bridenstine: "NASA'nın ilklerle dolu ve gurur verici bir geçmişi var. Başka bir gezegende havalanan helikopter fikri heyecan verici. Mars helikopterleri gelecekteki bilim ve uzay çalışmalarımız için sağlam bir adım" dedi.

Küçük bir otonom helikopter olan NASA'nın Mars helikopteri, 2020 yılında gezginler ile keşif yolculuğuna çıkacak. Helikopterde bulunan ikili kanatlar, Mars'ın ince atmosferinde kalabilmek için dünyadaki bir helikopterin 10 katı kadar hızlı dönecek.

Mars helikopteri projesi, NASA'ya göre yüksek riskli ama sonuçları çok iyi de olabilir. Zaten helikopter fikri başarısız olursa bu durum ekibin geri kalan üyelerini etkilemeyecek. Ancak eğer başarılı olursa gezegende şu an erişilemeyen yerle erişim imkanı sunacak.