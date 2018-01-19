NASA, Mars’a Yaşamı Götürecek Sistemin Testlerini Tamamladı!

NASA, insanlığın Kızıl Gezegen Mars üzerinde kuracağı yeni yaşam için çalışmalara devam ediyor. Uzun mesafeli seyahatler için güvenli ve hızlı bir seçenek yaratan ajans, gerekli gücü sağlaması için tasarladığı nükleer reaktörü başarıyla testi etti.

Bir yanda yüzyılın en dahi iş insanlarından, keyfine göre Mars yörüngesine kendi spor aracını gönderecek kadar zengin Elon Musk, diğer tarafta ülkesini nükleer savaşın eşiğine getiren, günümüzün en zengin devlet başkanlarından Donald Trump var. Bir şekilde bu dünyada sözü geçen her isim, Dünya’dan kurtulmanın yollarını arıyor ve gözünü Mars’a çeviriyor.

Dünya ile benzer şartlara sahip olduğu ve sonradan o koşulları kaybettiği bilinen kızıl gezegen Mars, Güneş Sistemi’nde bize en yakın yaşanabilir gezegen olarak biliniyor. Orada insanların sürekli yaşamasını sağlamak için gezegeni yeniden canlandırmak ve Dünya’daki su döngüsünü taklit etmek gerekiyor. Bu da Dünya ve Mars arasında sayısız uzay yolculuğu yapılacağı anlamına geliyor.

Mars planlarını Trump’tan gördüğü baskılar sonucunda hızlandıran NASA, uzun mesafeli yolculuklar için tasarladığı sistemi test etti:

Bu yolculuklar, aynı zamanda gezegenin en büyük enerji meselesini de tartışmaya tekrar açıyor. Aylarca uzayda son sürat yol almak, yüksek miktarda enerji gerektiriyor. Oraya gidecek roketlerin geri dönüşü de düşünüldüğü için ihtiyaç artıyor. Geliştirilen formüllerin işe yarar olmaları, olabildiğince ekonomik ve pratik çözümlere hayat vermekten geçiyor.

NASA, Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ve Enerji Bölümü araştırmacılarıyla, hareket halindeyken uzayda yakıt temin etmenin yollarını arıyordu. Bunun için tasarladığı ilk sisteminde testlerinin tamamladığını açıkladı.

Kilopower adı verilen bu sistem, güvenilir bir güç kaynağı üretebilen küçük bir nükleer reaktörden ibaret. Kilopower, 1 ila 10 kilowatt arasında farklı miktarlarda enerji üreten çeşitli versiyonlara ayrılıyor. Araştırmacılar, roketlerin taşıdıkları yük miktarına göre kullanılacak Kilopower'in de değişeceğini belirtiyorlar.

NASA Uzay Teknolojisi Misyon Direktörlüğü bölümünde müdür yardımcısı olan Steve Jurczyk, "Kilopower'ın kompakt boyutu ve dayanıklılığı, tek bir seferde yüzlerce kilogramlık itiş güç sağlayan çok sayıda üniteden oluşuyor” açıklamasında bulundu.

Kilopower sisteminin testi şu ana kadar sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Mart ayında NASA, sistemi tam gücüyle test etmeye hazırlanıyor. Kilopower, gezegenler arası taşıma sistemleri konusunda Tesla’nın roketleriyle rekabet edebilir.