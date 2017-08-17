NASA, bakterilerin Mars'ta hayatta kalıp kalamayacağını görmek için stratosfere balonlarla bakteri gönderecek.

NASA, Montana Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılarla iş birliği yaparak ‘Eclipse Balon Projesi’ kapsamında, Pazartesi günü gerçekleşecek Güneş Tutulması için gökyüzüne balonlar uçuracak. Araştırmacılar bu balonlarda, NASA’nın Mars görevlerine hazırlanması için yardımcı olacak bazı deneyler gerçekleştirecek.

Toplamda 75 adet balon gökyüzüne salınacak ve bunlardan 30 tanesi Dünya’dan yaklaşık 24 bin kilometre yükseğe çıkacak. NASA, Paenibacillus xerothermodurans adındaki son derece dayanıklı bir bakterinin Mars’ın yüzey atmosferine oldukça benzeyen stratosferde dayanıp dayanamayacağını görmeyi ve bakterinin zorlu koşullara nasıl tepki tepkiler vereceğini incelemeyi planlıyor.

Araştırmacılar, balonlara yerleştirecekleri radyosondalarla Güneş Tutulması sırasında atmosferde ne gibi değişiklikler meydana geldiğini de incelemeyi amaçlıyor. Ayrıca balonların üzerinde bulunan kameralarla, Güneş Tutulması’nın bulut oluşumunu nasıl etkilediği de incelenecek.

Projenin lideri Angela Des Jardins, balonlardan elde edilecek görüntülerin Güneş Tutulması’dan bir-iki gün sonra ellerine geçeceklerini ve incelemelerin bir-iki ay kadar sürebileceğini belirtti.