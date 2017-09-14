NASA, Mars'ın Tortul Yoğunluğunun Haritasını Çıkardı!

NASA, kızıl gezegenin oluşumunu ve gelişimini daha iyi anlamak için tortul yoğunluğunun haritasını çıkardı.

NASA’ya bağlı bilim insanları, Mars’ın tortul yapısının sanıldığı kadar yoğun olmadığını ortaya çıkaran yeni bir keşif gerçekleştirdi. Bu keşif, kızıl gezegenin iç yapısını ve bugünkü haline nasıl geldiğini anlama konusunda önemli ipuçları sağlayabilir.

NASA'nın Maryland Greenbelt'deki Goddard Uzay Uçuşları Merkezi'nden Sander Goossens, gezegenlerin tortul yapısının, gezegenin oluşumundan itibaren gerçekleşen her şeyin bir sonucu olduğunu, bu nedenle daha düşük yoğunluktaki tortuların, Mars’ın gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olacağını söyledi.

Sander Goossens ve meslektaşları, Mars’ın tortu yoğunluğunu ölçebilmek için yeni bir yöntem oluşturdu ve bu yöntem ilk olarak Ay’ın tortu yoğunluğunu ölçmek için kullanıldı. Daha önceden Ay’ın topoğrafyasına ait detaylı bir harita zaten mevcut olduğu için yeni yöntem ile elde edilen veriler, mevcut veriler ile karşılaştırıldı ve eşleşme sağlandı.

Yöntemin başarılı olduğunu teyit eden araştırmacılar, Mars’ın tortu yoğunluğunu ölçmek için çalışmalarına başladılar. Fakat sonuçlar, Mars’ın kabuğunun altındaki volkanik faaliyetler nedeniyle tortu yoğunluğunun değişken olduğunu gösterdi. Araştırmacılar çalışmalarını ilerleterek, Mars’ın evrimini daha iyi anlamayı hedefliyor.

Bu zamana kadar Mars’ın tortu yapısı ile ilgili çok fazla detaylı bilgiler elde edilememişti ve Mars’ın tortu yoğunluğunun metreküp başına 2550kg yoğunluğu olan Ay’a yakın bir değer olan metre küp başına 2582kg olduğu tahmin ediliyordu. Dünya’nın ortalama tortu yoğunluğu ise metre küp başına 2900 kilogram.