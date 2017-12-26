NASA, Mars'ın Yepyeni 2500 Farklı Fotoğrafını Yayınladı

Son yıllarda Mars üzerindeki araştırmalarına hız kazandıran NASA, birbirinden muhteşem ve bakmaya doyamayacağımız 2500 farklı Mars fotoğrafı yayınladı.

Özellikle son 10-15 yılda Mars ile ilgili bildiğimiz şeyler o kadar çok değişti ki... Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde, Mars'ın da bir dönemler, -tıpkı Dünya gibi- nehirler, okyanuslar ve göller içeren, hem de atmosfere sahip bir gezegen olduğu ortaya çıktı.

İşin aslı Dünya şu anda, tam da Mars'ın milyarlarca yıl önce göründüğü gibi görünüyor. Bunca zamandır "Kızıl Gezegen" olarak adlandırdığımız Mars'ın, düşündüğümüzün aksine farklı farklı renklerini ve kraterlerindeki çeşitliliğini görebileceğimiz bu fotoğraflar oldukça hayranlık uyandırıcı.

Yayınlanan 2500'ün üzerindeki fotoğrafı pek tabi burada paylaşamıyoruz ama eğer ki siz de, Mars'ın yüzeyindeki HiRISE isimli kamera sayesinde görebildiğimiz bu fotoğrafların yüksek çözünürlüklü hallerini merak ediyorsanız buradan inceleyebilirsiniz. Belki Mars'ta hayat yok ama bu fotoğraflarda hayat bulan muhteşem manzaralar mevcut.