NASA, Mars'a Yeni Uzay Aracını Fırlatmaya Çok Yakın

İnsanlık tarihinde 1962 yılında Sovyetler Birliği tarafından keşif için gönderilen Mars 1 sondasından bu yana geçen 56 yılda Kızıl Gezegen'in %1'inden daha azını görebildik. Ancak bu bile bu gezegenle ilgili filmler çekmemize teoriler üretmemize yetti. Şimdi NASA, InSight Lander'ını bu Mayıs ayında Mars'a göndererek bu gezegenle ilgili daha detaylı bilgiler elde etmeyi umuyor.

Mars'la ilgili olarak son tartışmalar gezegenin altında donmuş halde su bulunup bulunmadığı yönündeydi. Bilim çevresinde genel kabul gören düşünce burada donmuş halde su bulunduğuna yönelik olsa da henüz net bir şey söylemek mümkün görünmüyor. NASA bu bağlamda İç Mekan Araştırması programı kapsamında Sismik Araştırmalar, Jeodezi ve Isı Taşımacılığı (InSight) Mars Lander'ı Mayıs ayında gezegene gönderecek. Aracın Kızıl Gezegen'e Kasım ayında varacağı ve Mars'ın iç işleyişiyle ilgili detaylı bilgi vereceği belirtiliyor.

Mars'ta daha önce yapılan incelemeler buz halinde su ve şiddetli fırtınalar da dahil olmak üzere bazı ilgi çekici keşiflere yol açtı ancak bugüne kadar yakın komşumuzdan oldukça az şey öğrendik. InSight misyonu ise bunu değiştirmeyi hedefliyor. InSight misyon başkan yardımcısı Sue Smrekar CNBC'ye verdiği demeçte, "Mars'ın içine bakmamız gerek" ifadelerini kullandı. Smreker, "Mars'ın sadece yüzde birinden daha azını gördük", "Şimdi yapacağımız şey kapağın altına bakmak. Mars'ın geri kalanına, daha önce hiç görmediğimiz diğer yüzde 99.9'a bakacağız." dedi

InSight misyonu genel olarak Mars'ın dış kabuk kalınlığına, çekirdeğine ve mantosuna bakacak. Bu bağlamda Mars'ın görünmeyen tarafıyla ilgili tam bir bilgi edinilebilecek. InSight'ın Mars göreviyle ilgili açıklamalarda bulunan misyonun baş araştırmacısı olan Bruce Banerdt, gezegenin sıcaklığını bir ısı probuyla ölçeceklerini ve bir radyo deneyi ile de reflekslerini kontrol edeceklerini söyledi. Brendt, "InSight'ı, Mars'ın 4,5 milyon yaşındaki sağlık muayenesi olarak düşünün" dedi.

InSight'ın görevi, yukarıdakilere ek olarak, gezegenin ekvator bölgesine giderek kayalıklar arasında kaldığı düşünülen suyu aramak olduğu ve buzun yerini tespit ederek sıvı suyun yüzeye çıkıp çıkmadığını onaylamak olarak belirtildi. Mars'a yönelik bu çalışmaların hedefi ise hepinizin bildiği gibi potansiyel su bulunma ihtimalinin habitatları kurmaya veya gezegeni kolonize etmeye çalışmak için çok değerli olmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte Mars'ın nasıl işlediğini öğrenmek kendi gezegenimizin nasıl oluştuğunu öğrenmenin de yolu olarak görünüyor.