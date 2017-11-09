NASA, Orion uzay aracını taşıyacak olan Space Launch System'in (SLS) entegre lansmanının Aralık 2019'da yapılmasını planlıyor. Ancak yeni yayımlanan bir rapor lansman tarihinin 2020 Haziran olacağını söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan NASA yöneticisi Robert Lightfoot verdiği demeçte, olası imalat ve üretim risklerini gözden geçirdiklerinde tarihin 2020 gibi göründüğünü ancak hedeflerinin Aralık 2019 olduğunu söyledi. Lightfoot, önemli risklerin birçoğunun gerçekleşmediğinin de altını çizdi.

NASA yeni derin uzay keşif sistemlerinde çalışmalarına devam ediyor. Dünya'nın en büyük uzay ajansı konumunda bulunan kurum, Orion'un 100'den fazla parçasında ek üretim (3 boyutlu baskı) kullanıyor. Ajans ayrıca SLS misyonu için önemli adımları da tamamlayarak üretilen parçaları roket fırlatma alanını oluşturmak için monte ediyor. Öte yandan NASA Exploration Mission-1 (EM-1) için üretilen motorların testlerini de gerçekleştirdi.

NASA 2019 lansmanı için çalışmaları kapsamında SLS çekirdek kademesinin beş bölümünü Ekim ayından bu yana inşa etmeye devam ediyor. Roket sahnesi çalışmalarını da yukarıda belirttiğimiz gibi sürdüren uzay ajansı, sahnenin yapımı bittiğinde 20 katlı bir binadan daha uzun olacağını belirtiyor. Adı geçen roket sahnesinin 700 bin galon (2,6 milyon litre) yakıt taşıyacağı kaydediliyor. Öte yandan NASA, Orion kapsülü için Nisan 2019 yılı için planladığı testte olası bir fırlatma arızasında mürettebatın tahliyesiyle ilgili bir acil durum sistemi deneyecek.