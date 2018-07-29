NASA, Mars'ta Konut Yarışmasının Kazananını Belirledi

Mars'ta yaşamı konu alan ve temel anlamda Kızıl Gezegen'de yaşayacak astronot ve koloniler için en verimli konut projesinin belirlendiği yarışma, 4 yıllık sürecinin ardından finalistlerini belirledi.

Bir süredir insanlığın Mars’ta yaşaması adına projelerini hızlandıran NASA, her geçen gün bu girişimine dair adımlarını biraz daha güçlendiriyor. Mars’ta yaşayacak astronot ve hatta geleceğin insanları için en iyi konut projesini seçen yarışmanın kökleri 2014 yılına dayanıyor. 2014’ten bu yana başvuruları ve projeleri değerlendiren NASA yetkilileri, nihayet kazananları belirledi.

ABD’nin Arkansas eyaletinden yarışmaya katılan ekip, Mars’taki malzemeler ile konut inşa edebilen 3 boyutlu yazıcı destekli robot projesi ile rakiplerinden birer adım öne çıkmayı başardı. Bu proje kapsamında malzeme kaynağının Kızıl Gezegen olması, oldukça esnek bir üretim hacmini içinde barındırıyor. Üstelik Dünya'dan nakledilmeyen malzemeler sebebiyle, hem maliyet hem de sınırsızlık anlamında koca bir koloniye dahi konut yapmak kağıt üstünde mümkün gözüküyor.

En iyi 5 projenin prim olarak 100 bin dolarlık ödül havuzunu paylaştığı yarışma, orta ölçekli bir gelecekte Mars’ta yaşama dair atılmış önemli bir adıma dönüşebilir. Yarışmada başarı yakalayan 5 füturistik projeye de NASA'nın resmi sitesinden ulaşmak mümkün.