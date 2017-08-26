NASA: Mars'ta Oksijen Üretimini MOXIE Yapacak!

NASA'nın Mars 2020 Rover adlı aracıyla birlikte göndereceği yeni deneysel bir enstruman oradaki atmosferde oksijen üretilmesini sağlayacak ya da en azından deneyecek.

Mars'a yerleşme fikrinin artık bir fikir olmaktan çıkıp yakın gelecek haline geldiği bir dönemin içinde yaşamaktayız. Önümüzde yer alan sorunları teker teker aştığımız bu dönemde aşacağımız bir sonraki problem de oksijen eksikliği olacak.

Mars 2020 Rover aracına monte edilmiş şekilde gönderilecek olan MOXIE, açılımı Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, elektroliz aracılığıyla Mars ortamında bulunan maddelerdeki oksijeni saf halde elde etmeyi hedefliyor. Araç eğer sorunsuz ve beklenilen şekilde çalışırsa ortaya çıkarılan oksijenin sadece nefes alıp vermek değil; uzay roketlerinin üretiminde ve bitkisel ekosistemin dengelenmesinde de kullanılması mümkün hale gelecek.

NASA Görev Harekat İdarecisi Robert Lightfoot Jr. tarafından yapılan açıklamada kısaca 2020'de Mars yüzeyine inecek olan aracın gelecekteki yerleşimciler için oksijen üreteceği ifade ediliyor. Projenin liderliğinde MIT'den Michael Hecht yer alıyor.

Cihazın kısaca çalışma prensibi Mars atmosferindeki karbon dioksite dayanıyor. İki saat sürecek işlem sırasında aygıt 800 santigratlık bir sıcaklıkta çalışacak ve saatte ortalama 10 gram oksijen üretecek. Deneyin başarılı sonuçlanması durumunda MOXIE'nin yüz kat daha büyük bir kopyası astronotlarla birlikte kızıl gezegene gönderilerek oksijen ihtiyacı karşılanacak.