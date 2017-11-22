NASA, Mars'taki Su İzleri Hakkında Yanılmış!

İki yıl önce NASA tarafından, Mars'ın yüzeyinde akan su izleri bulunduğu duyurulduğunda bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, NASA'nın yanıldığı ortaya çıktı. Yüzeyde su izlerine rastlanmadığı ancak hala ulaşılamayan bölgelerde su olabileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, NASA tarafından akan sudan oluştuğu söylenen izlerin aslında sudan oluşmadığı belirtildi. Araştırmaya göre jeolojik yapı düşünüldüğünde izleri oluşturan şey kum olabilir. Bu durumun Mars'ta muhtemel olan mikrobik hayat ihtimalinin azalması anlamına geliyor. Ayrıca bilim insanları Mars'ın üzerinde olmasa da alt bölgelerinde su olduğunu düşündüklerini belirtiyorlar.

Ne Olmuştu

Bugün sabah da haberini yaptığımız şekilde, bahsedilen çizgiler Mars'ta bulunan tepelerde periyodik olarak rastlanan yeryüzü şekilleri olarak öne çıktı. NASA'ya ait Mars Keşif Uydusu’na (MRO) yerleştirilen 'HiRISE' teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde gözlenen binlerce çizgi, ”Yineleyen Yamaç Çizgileri (RSL)” olarak adlandırıldı. NASA bu çizgilerin hidratlı tuzlardan oluştuğunu belirledikten sonra çizgilerin su ile ortaya çıktığını sandı.

Ancak USGS araştırmacıları tarafından yapılan incelemede, bu izlerin Dünya'daki kum tepelerinde bulunan yamaç türleriyle özdeş olduğu anlaşıldı. Böyle yamaçlarda bulunan izlere herhangi bir suya ihtiyaç duymayan kum taneciklerinin neden olduğu belirtildi. Araştırmacılar Mars'taki izlerin de aynı şekilde olduğunu düşündüklerini söylediler. Öte yandan NASA'nın izlerin oluşumu konusunda yanılması tahmin edildiği kadar küçük bir durum değil. Zira mevcut izler NASA tarafından Mars'ta yaşam olduğuna yönelik sunulan en büyük kanıtlardı. Araştırmaların yoğunlaştığı en önemli nokta olan RSL'ler artık yaşam aramaya uygun yerler değil. Bir başka deyişle her şey yeniden başlayacak.

NASA Ne Diyor?

Bununla birlikte araştırmacılar yüzeyde olmasa da hala Mars'ın alt bölgelerinde su olduğu kanaatinde. NASA'nın Mars Araştırma Programı'nın önemli bilim insanlarından Mizhael Meyer, Mars'ta suyun olduğunu ancak bunun daha zor erişilebilen yerlerde bulunabileceğini söyledi. Araştırmacılar izlerin kuru olduğunu ancak yine de bir miktar su içerdiğini düşündüklerini belirtti. Öte yandan geçmiş araştırmalar Mars'ta bir dönem kesinlikle su bulunduğunu ancak bunun nasıl yok olduğunun bilinmediğini aktarıyor.

Bununla birlikte yine NASA tarafından daha önce yapılan araştırmalar, Mars atmosferinde buhar halinde su olduğunu ve yeraltında buzul şeklinde su birikintilerinin olduğunu göstermişti. Ayrıca şimdi NASA'nın 2015 verilerine ilişkin yalanlama açıklamalarının yapıldığı tarih de manidar olarak nitelendiriliyor. Zira özellikle Obama döneminde Mars'a ilişkin araştırmalarını artıran NASA, Trump dönemiyle birlikte misyonunu Ay olarak belirlemişti. Trump ABD başkanı seçildikten sonra NASA'ya bir an önce Ay'a gidin yönünde talimatlar vermişti.