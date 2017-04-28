NASA, Mars Toprağından Tuğla Yapmayı Başardı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars toprağından başka hiçbir malzemeye ihtiyaç duymadan, tuğla yapmayı başardı.

Tüm dünya nefesini tuttu, NASA'nın önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte "Mars One" adlı projesi ile, Kızıl Gezegen'de kuracağı ilk koloniyi bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump, NASA'nın 2033'e dek insanları Mars'a göndermiş olmasını kanunlaştırmıştı. Vakit yaklaşırken, bilim insanları da çalışmalarını son hızla sürdürmekteler.

Geçtiğimiz haftalarda sizlere, Mars ortamında yetiştirilen patateslerin haberini vermiştik. Şimdi de mühendisler, Kızıl Gezegen'in toprağı ile tuğla yapmayı başardılar.

NASA'nın finanse ettiği çalışma sonucunda, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi'nden bilim insanları gezegenin kırmızı topraklarını fırın ya da ilave hiçbir malzeme kullanmadan tuğlaya dönüştürebildiler. Araştırmacılar, toğrağı ısıtmak yerine, yüksek basınç uygulayıp sıkıştırarak tuğlaya dönüştürdüler.

Araştırmanın makalesi dün Scientific Reports'da yayınlandı. San Diego Üniversitesi Yapısal Mühendislik Profesörü ve makalenin baş yazarı Yu Qiao, "Mars'a gidecek ilk insanlar öncü olacaklar ve inanılmaz derecede cesurlar! Onların tuğlarını yapacak kişi olmaktan onur duyuyorum." dedi.

Aslında gezegende oluşturulacak koloni için, Mars toprağı kullanarak tuğla yapmak yeni bir fikir değil; uzmanlar fikrin uzun süredir üzerinde çalışmaktaydılar. Fakat yeni ve çığır açıcı olansa, bu tuğlayı herhangi bir nükleer fırın ya da kimyasal bileşen kullanmak zorunda olmadan oluşturabilmek oldu.Yapılan testlerde bu tuğlaların çelikle güçlendirilmiş betonlardan çok daha dayanıklı olduğu tespit edildi.