NASA, Mars Uçuşları İçin Süper Güçlü Roketleri Test Ediyor

NASA, Mars'a insanlı uçuşlarda kullanılması planlanan RS-25 roketlerinin testlerine devam ediyor.

NASA, dünyanın en güçlü roketi olan Space-Launch System'a (SLS) itme gücü vecek RS-25'i bir kez daha başarıyla test etti.

SLS, ilk insansız uçuşunu 2019 yılında Ay'ın etrafında gerçekleştirecek. NASA'nın roketle ilgili uzun vadeli hedefi ise 2035 yılında Mars'a bir insanlı uçuş görevi.

Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'nde yapılan test, 500 saniye sürdü ve motor fırlatma için gerekli koşulları sağladı.

SLS'ye bağlı 4 adet RS-25 motorunun kalkış esnasında 2 milyon lb'lik bir itme gücü oluşturması gerekiyor.

NASA'nın açıklamasına göre, RS-25'e kalkış sırasında ve görev süresinde istedikleri gücü alabilmek için motora bir kontrol ünitesi kurulmuş.

Bu kontroller, mecvut roket teknolojisinden çok daha gelişmiş ayarlara ve özelliklere sahip. NASA'nın deyimiyle yeni kontroller, roket ile motorlar arasındaki iletişimi sağlayan 'beyin' olarak görev yapıyor.