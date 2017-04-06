NASA, Mars Yüzeyinde Tuhaf Bir Daire Keşfetti!

Kızıl Gezegen yüzeyinde her gün şüpheli şekiller yakalanmaya devam ediyor.

NASA, Mars yüzeyinde tuhaf çıkıntıları olan daire şeklinde bir iz keşfetti. Hiç şüphesiz söz konusu görüntü komplo teorisyenlerine çok iyi bir çıkış noktası olacak.

Daily Mail Gazetesi, NASA'nın şu anda Kızıl Gezegen Mars’ın Güney Kutup bölgelerinde görülen tuhaf izleri araştırdığını söylüyor. Eğer böyle bir araştırmanın gerçekliği varsa farklı bir yaşamın izlerine dair şüphe taşıyanlar arasında NASA da var.

Teorilerin mantıklı tarafı bu izin, bir astroit tarafından alınan darbe sonucunda oluşmuş krater olabileceğinden ibaret. Söz konusu yüzeyin buzlu ve donmuş olması, NASA’nın iz hakkında analiz yapmasını oldukça zorlaştırıyor. Nitekim kurum tam 140 bin video, fotoğraf ve ses kaydını bir internet kütüphanesi olarak hizmete açtıktan sonra uzay meraklıları bilgisayar başına oturup bu uçsuz bucaksız verileri taramaya başladı. Büyük bir İhtimalle NASA tarama gibi vakit alan işlemleri kolaylaştırmak için kütüphaneyi de sürekli güncel tutuyor.

Söz konusu dairesel görüntü, Mars keşif aracı HiRISE tarafından yakalandı ve birkaç küçük çıkıntıyla çevrili büyük bir “krater” gösteriyor. Bilim insanları, kraterin tuhaf dokusu karşısıda oldukça şaşkın, zira bu alışılmış bir krater görüntüsü değil.

Peki sizin ortaya çıkan bu görüntü hakkındaki yorumlarınızı neler? Düşüncelerinizi hemen aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz.