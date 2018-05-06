NASA: Marslı Filmindeki Tüm Senaryolar Gerçekleştirilebilir

Son günlerde kötü bir dönem geçiren Elon Musk'a dair bir eleştiri de NASA'dan geldi. NASA'nın açıklamasına göre, Musk'ın hayalleri çok daha gelişmiş, ancak SpaceX'te bu konuya dair yeterli çalışma yok.

2015 yapımlı Marslı (The Martian) filminde Mark Watney adlı bir astronot ile Mars'ta mahsur kalıyoruz. Filme dair biraz araştırma yaptığınızda bu filmdeki tüm kurgunun gerçekten bilimle alakalı olduğunu ve senaryoların olmayacak şeylerden oluşmadığını fark edersiniz.

NASA'nın Uzay Yaşamı ve Fiziki Bilimler Bölümü'nün eski başkanı olan D. Marshall Porterfield, verdiği bir röportajda: “Marslı filminde gerçekleşen tüm senaryolar, olmayacak şeyler değil." dedi. Ancak, Porterfield ve diğer araştırmacılar, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın insanları Mars'a göndermek hakkındaki vaatleri hakkında biraz endişeli.

SpaceX Mars'ta Ne Yapmayı Planlıyor?

Eğer SpaceX'e bir iş başvurusunda bulunursanız hemen hemen her başvurusunda şöyle bir ifade görebilirsiniz: "SpaceX, insanların yıldızları keşfetmekte olduğu bir gelecekte, yani henüz bizim bulunmadığımız bir geleceğin hayalini kuruyor. SpaceX, bugün hala Mars'ta insan yaşamını mümkün kılmak için çalışmalarını sürdürüyor."

Benim merak ettiğim, acaba çaycı ilanlarında bu yazıyor mu? Tekrar ciddileşirsek Musk, verdiği tüm röportajlarda Dünya'da herhangi bir felaket olması durumunda Mars'a koloni kurmamızın insanlık için çok önemli olduğuna değiniyor.

Musk ayrıca kızıl gezegen Mars'ta yiyecek yetiştirmek için kubbeli seralar kullanılması ve radyasyona karşı savaşmak için su koruma potansiyelinden söz etti. Ancak Musk'ın planlarına dayanarak 10 yıldan kısa bir süredir SpaceX, Mars keşiflerini çok da ileriye götürememişti. Musk'ın hayalleri her ne kadar çok daha gelişmiş hedeflerden oluşsa da, NASA astronotlarına göre bu durum çok da mümkün değil.