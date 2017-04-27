NASA: İnsanlık, Dünya Dışı Yaşamı Keşfetmek Üzere!

NASA, yeni yaptığı açıklamayla insanlığın dünya dışı yaşamı keşfetmek üzere olduğunu belirtti. Evrende yalnız olup olmadığımızı sorguladığımız yüzlerce yıldan sonra böyle bir bilginin gelmesi, uzay araştırmalarında yeni bir çağın açılmasını sağlayacaktır.

NASA, yaşamına son vermeye hazırlandığı Cassini uzay aracının bulduğu yeni bulguyla, Satürn’ün uydularından olan Enceladus’ta yaşam olma ihtimalini açıklamıştı. NASA yaptığı yeni açıklamayla, insanlığın dünya dışı yaşamı keşfetmek üzere olduğunu açıkladı.

Resmi olmayan bir şekilde, insanlığın yabancılarla temas kurduğunu iddia eden çok sayıda insan bulunuyor. İnsanların iddia ettikleri yaşam formları küçük mikroorganizmalar değil, insanlıktan çok daha üst seviyelerde olan gelişmiş uzay medeniyetleri.

Yaklaşık yirmi beş yıl önce, gezegenlerin yalnızca güneş sistemine özgü bir gök cismi olduğunu düşünüyorduk. Güneşlerinin ışığına saklanan gezegenleri günümüzde bulmak yine çok zor, ancak yaklaşık 3.400 gezegen bulunmuş durumda. Bu gezegenler arasında yaşam şartları uygun birçok gezegen bulunuyor. Dünyamızdan çok uzak olmaları, onları inceleme imkanımızı kısıtlıyor.

Washington’daki NASA karargahında Bilim Misyon Direktörü Müdür Yardımcısı Profesör Thomas Zurbuchen, medeniyetimizin evrendeki yabancı yaşam kanıtını keşfetmenin eşiğinde olduğunu söyledi.

Zurbuchen, Amerikan Bilim Komitesi’nin duruşması sırasında, özellikle yabancı yaşamın delillerini araştıran çeşitli faaliyetleri ve misyonları sayarak tarihin en derin, keşfedilmemiş keşiflerinden birini yapmanın eşiğinde olduklarını belirtti.

Zurbuchen yaptığı açıklamada, “İki hafta önce NASA’nın Cassini uydusu, Satürn’ün Enceladus uydusunda hidrojen kalıntılarına rastladı. Hubble ekibi, Jüpiter’in Europa uydusunda yer alan okyanusların ikinci gözlem sonuçlarını açıkladı. Her iki keşif de potansiyel bir yaşam kanıtı” diyen NASA sözcüsü, astrobiyolojide çok fazla ilerlediklerini vurguladı.

Gelecek misyonun Mars olduğu düşünülürse, tüm adımlar hemen yanımızdaki Kırmızı Gezegen için atılıyor. Uzaylıların gelip içimizde yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum, ancak eğer yaşıyorlarsa yorumlara 42’nin anlamını yazmalarını bekliyorum.