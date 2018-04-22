NASA'nın Mars Projesi ekibinde yer alan mühendis Caley Burke, insanların Mars ve Mars'ta yaşam hakkında kapıldığı yanlış fikirleri düzeltmek için kısa bir açıklama yaptı.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde uçuş analisti olarak çalışan Caley Burke, roketlerin rotalarını ve doğru yere inmelerini sağlamak ile görevli. Şu an NASA'nın son Mars misyonu olan InSight Lander'da görevli olan Burke, BBC ile yaptığı bir görüşmede, insanların Mars'a gitmeye dair bilmediği ya da yanlış bildiği bazı bilgileri basit bir şekilde açıklamış.

Görevin Zorluğu

İnsanlar artık Mars'a bir roket yollamanın kolay olduğunu düşünebilirler. Ancak NASA çalışanları için bu zorlu ve değişken bir süreç. Burke'ye göre Mars'ın ortalama 6 aylık süreçte nasıl olacağı, bunun inişi ve araştırmayı nasıl etkileyeceği gibi önemli noktalar var ve bunları hesaplayıp kusursuz hale getirmek çok da kolay değil. Yani sadece roketi fırlatıp uçuşunu izlemiyorlar, bunun öncesinde ve sonrasında yıllar süren detaylı çalışmalar oluyor.

Mars'ta Hayat

Burke'ye göre, NASA'nın Mars'a Dünya'dan direk olarak 'yaşam' götürmek gibi bir niyeti yok. Başka bir gezegende yaşam arayışının ifade ettiği şeyin bu olmadığını söyleyen Burke, başka bir gezegende yaşam bulunursa bunun dünyadan oraya taşınan bir yaşam olmasını istemediklerini söyledi. Yani NASA'nın ilk hedefi, buradan başka gezegenlere yaşam aşılamak ve taşımak değil, o gezegende bunun kendi kendine oluşup oluşamayacağını anlamak.

Robotların Yerine İnsanların Gönderilmesi

NASA'nın Mars'ı keşfetmesi için gezegene gönderdiği yetenekli ve dayanıklı robotlar var ve hepsi bilgi elde etmede oldukça başarılılar. Ancak Burke'ye göre insanların araştırma ve keşfetme yöntemleri hala tüm robotlardan ve yapay zekalardan üstün. Birçok kuruluşun ve NASA'nın da Mars'a insan gönderebilmek için çalışmasının sebebi bu.