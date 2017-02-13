NASA Mühendisinin Telefonuna Havalimanında El Konuldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmasına rağmen Donald Trump'ın ayrılıkçı politikalarından nasibini alan NASA mühendisi, Texas Havalimanı'nda çirkin uygulamalara maruz kaldı. Mühendisin tek suçu, ailesinin farklı bir ülkede doğması.

Sidd Bikkannavar, NASA'nın Jet Motoru Laboratuarı'nda (JPL) çalışan ve "Amerika'da doğan" bir ABD vatandaşı. "Amerika'da doğan" kısmını özellikle vurgulamak istiyoruz. Mühendis, tartışmalı göçmen yasağının yürürlüğe girmesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar girmek istedi. Açıklanamayan ve akıl sır ermeyen sebeplerden ötürü gözaltına alındı ​​ve sınır ajanları Sidd'in, NASA hakkındaki kritik bilgileri içerebileceğini düşündükleri telefonuna el koyup erişim izni istedi.

Bikkannavar, serbest bırakıldıktan sonra güvenlik meseleleri çözülene kadar Facebook'u kapatmayı uygun gördü. JPL ile görüştükten ve kendisinin güvende olduğundan emin olduğunda ise şu açıklamayı yaptı:

"Yokluğumdam dolayı özür dilerim. Geçen hafta sonu eve dönerken, 'Ulusal Güvenlik Birimleri' tarafından gözaltına alındım. Görevliler telefonumu zorla aldı ve verilerimi kopyalamaları için erişim PIN'imi verene kadar beni serbest bırakmadı. Başlangıçta reddettim çünkü JPL'nin çıkardığı bir telefon kullanıyordum ve erişimi korumalıydım. Sadece net olmak için vurguluyorum. Ben ABD doğumlu bir vatandaşım ve NASA mühendisiyim, üstelik geçerli bir ABD pasaportuyla seyahat ediyorum. Telefonumu ve erişim PIN'ini aldıklarında verilerimi kopyalamayı bitirene kadar beni, göçmenlerin bulunduğu bekleme bölgesine gönderdiler.

Ardından eve döndüm Ulusal Güvenlik'in ve Sınır Güvenlik'in cihazıma herhangi bir şey yükleyip yüklemediklerini belirlemek için bir araştırma yaptım. Ayrıca JPL hukuk danışmanıyla birlikte çalıştım. Aşırı güvenlik endişelerimden dolayı Facebook sayfamı kaldırdım. Dostlarımının hepsi endişeliydi. JPL bana yeni bir telefon ve yeni telefon numarası verdi. Bu, nispeten biraz daha rahatlamama neden oldu."

NASA mühendisi, 30 Ocak Pazartesi günü Texas'taki George Bush Uluslararası Havaalanı'na indi. Pasaport taraması yapıldıktan sonra arkada bir odaya götürüldü. Bikkannavar, burada sorgulandı. Ardından kendisine "Elektronic Cihazların Kontrolü" isimli bir belge verildi ve özel yaşamına ait sorular soruldu.

Bikkannavar, telefonun NASA'nın JPL ünitesine ait olması nedeniyle Ulusal Güvenlik ajanlarının işlem yapmasına izin vermediğimi ve cihaza erişimi korumakla yükümlü olduğu konusunda ısrar etti. Ajanlar ısrar etti ve istedikleri bilgileri zorla aldı. NASA mühendisi, onu neden durduklarınını veya verilerini kullanarak işlem yaptıklarını anlamakta güçlük çekiyor. Oysa ki tek neden Trump'ın yeni ayrılıkçı politikaları gibi gözüküyor.