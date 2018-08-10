NASA'nın Güneşe Yolculuk Yapmasının Sebepleri

NASA yarın yerel saatle 10.33'de Parker Güneş Probu'nu, daha detaylı araştırmalar yapmak için güneşe yollayacak.

Uzay aracı, doğrudan teknolojinin yol açtığı yaşam tarzımızı yok edebilecek şiddetli fırtınaların patladığı korona denen güneşin dış atmosferine doğru uçacak. NASA bu projesiyle beraber daha önce kimsenin gitmediği yere gitmeyi hedeflemekte. NASA, inanılmaz sıcaklıkları ile bilinen Güneş'in en dış katmanı koronaya ulaşmayı planlıyor.

NASA'nın insansız Parker Güneş Probu, güneş yüzeyinin 3.83 milyon miline ulaşacak. Burada sıcaklıklar 1 ila 5 milyon Fahrenheit arasında dalgalanmaktadır. Ayrıca güneş patlamaları, gezegenimizin tamamını yutabilecek kadar büyüklüktedirler. İnsanlık olarak bu kadar tehlikeli bir noktaya gitmemizin sebebi ise Güneş'ten elde etmemiz gereken verilerdir.

Bu noktada Güneş'in yüzeyine yakın güçlü manyetik alanlar oluşur. Bazen de koronal kitle atılımları denen şiddetli patlamalara neden olmaktadırlar. Bu ejeksiyonlar, yüksek yüklü parçacıkların, herhangi bir elektronik devreyi darbe üzerinde kızacak şekilde uzaya fırlatır. Bu; hücresel servisler, internet, GPS, borsa ve çok daha fazlasını kontrol eden uydularımızın içindeki devreleri kapsamaktadır.

2014 senesinde astrofizikçi Daniel N. Baker, bu güçlü fırtınalardan birinin Dünya'yı doğrudan vurarak neler yapabileceğini açıkladı. Baker, böyle bir olayın yaşanmasının tahmini olarak 2 trilyon dolarlık bir hasara neden olabileceğini belirtti. Bu rakam Katrina Kasırgası'nın verdiği hasardan 10 kat daha fazladır. Neyse ki Uzay, Dünya'yı nispeten küçük ve zor bir hedef haline getiren büyük bir alandan oluşmakta.

Prob, bir fırlatma olayının gerçekleşmesini engelleyemez ancak koronayı inceleyebilir ve böylece yaklaşan bir fırtınanın uyarı işaretlerini daha iyi anlayabiliriz. Doğru zamanda gelen bir uyarı ile uydularımızı büyük zararlardan koruyabiliriz. Bu amaçla NASA, dört adet yüksek hassasiyetli sensör ve probun aletlerini koruyacak etkileyici bir ısı kalkanı ile aracını hazırladı. Parker Güneş Probu'nun 2025 yılına kadar görev yapacağı belirtildi.