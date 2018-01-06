NASA'nın Milyarlık Projesinden Yeni Jupiter Fotoğrafları

16 Aralık'ta Jupiter çevresindeki onuncu yüksek hızlı seyahatini tamamlayan Juno aracı, bizlere muhteşem Jupiter fotoğrafları getirdi.

NASA'nın tam 1 milyar dolarlık maliyeti olan Juno uzay aracı, Jupiter'e olan yolculuğu esnasında JunoCam adı verilen cihazla, her 53 günde farklı bir fotoğraf çekerek görevini tamamladı. Saatte yaklaşık 210.000 KM'lik hıza ulaşabilen bu araçtan gelen görüntüleri almak bazen günler, bazen de haftalar aldı.

Araçtan gelen ham data dosyaları daha önce NASA'nın resmi sitesinden paylaşılmıştı. NASA, onlarca araştırmacının yer aldığı bir ekip tarafından gelen dosyaları özenle renklendirilerek, yüksek çözünürlüklü halleriyle basınla paylaştı. Vakit kaybetmeden sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakıyoruz.

NASA, Juno'yu 2011 yılında uzaya fırlattı ve aracın Jupiter'e ulaşması neredeyse 5 yıl aldı.

Juno, Jupiter'ın sert radyasyonundan etkilenmemek için Jupiter'e yaklaşıp uzaklaşarak fotoğraflar çekiyordu.

Juno, 'perijove' olarak adlandırılan her 53.5 günlük devirde bir fotoğraf çekerek dosyaları NASA'ya gönderiyordu.

Gezegenin üzerinde bulunan bulut kütlelerinin sırları halen tamamen çözülebilmiş değil.

Jupiter'in yüzeyinde gözlemlenen fırtınaların bir kısmı Dünya'dakilerden büyük.

Yayınlanan fotoğraflar set olarak bu şekilde görünüyor.