NASA'nın Etkinliği İstanbul'da Başladı!

8-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle çocuklar, uzaya olan meraklarını bir nebze de olsa giderebilecekler.

NASA, İstanbul’daki Tepe Nautilus AVM’de gerçekleştirilecek ve 8 Eylül’den 17 Eylül’e kadar devam edecek ‘Geleceğin Uzay Kaşifleri’ etkinliği ile çocuklara müthiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Mad Science ile NASA’nın iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlikle Türk çocuklar teleskopları kullanarak yıldızları daha yakından tanıyacak ve kendi uzay roketlerini yapabilecekler.

Özel hazırlanan bir kum havuzuna göktaşlarını bırakıp yapay şekilde oluşan kriterleri gözlemleme fırsatı da elde edecek olan çocukların, bu etkinlikle birlikte bilime olan meraklarının ve heyecanlarının arttırılması sağlanacak. Kendileri için özel hazırlanan kıyafetleri giyip tıpkı bir astronot gibi gezme fırsatı elde edecek olan çocuklar, NASA Uzay İstasyonu videosunu izleyerek kendi uzay istasyonlarını yapabilecekler.

Tepe Naitulus AVM'nin 1. katında gerçekleşen etkinlik, 8 - 17 Eylül tarihleri arasında, saat 12.00 - 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.