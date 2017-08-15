NASA'nın gönderdiği Dünya haritaları tehdit oluşturabilir

Uzaylılar, NASA’nın 40 yıl önce gönderdiği haritaları kullanarak dünyayı bulabilirler. Peki bu durum insanlık için bir tehdit oluşturuyor mu ?

NASA, uzaylılarla iletişim kurma ümidiyle, 1970’li yıllarda dört uzay gemisinin güvertesinde Dünya’nın uzaydaki konumunu gösteren haritalar göndermişti. Şimdi ise bu haritaları tasarlayan Dr. Frank Drake şimdi, 40 yıl önce alınan bu kararın potansiyel olarak ne denli tehlikeli olabileceğinin altını çiziyor.

Her dört uzay aracı da şu anda güneş sisteminden çıkmış durumdalar ve güvertelerinde taşıdıkları Dünya’nın koordinatlarını gösteren çizimlerle uzayın derinliklerine doğru hızla ilerliyorlar.

Dr. Drake, 1972 ve 1973 yıllarında gönderilen Pioneer 10 ve 11 uzay araçlarına yerleştirilen çizelgeleri tasarlamak için NASA ile birlikte çalışmış. Benzer haritalar 1977 yılında NASA’nın Voyager 1 ve Voyager 2 araçlarına da konulmuş.

Yapılan bir röportajda Dr. Drake tasarımına yardımcı olduğu haritalarla ilgili sözler söyledi.

“O günlerde ilişkide olduğum herkes bu konuda olumluydu. ET’lerin dost canlısı olduklarını düşünüyorlardı” diyor Dr. Drake, National Geographic’e yazan Nadia Drake isimli kızıa.

“Hiç kimse bunun tehlikeli bir şey olabileceğine dair bir an bile tereddüt etmiyordu.”

Pioneer aracının içerisine yerleştirilen plakalarda bir adamla bir kadının yanında, uzaktaki pulsar yıldızlara göre Dünya’nın konumunu gösteren genel bir harita yer alıyordu. Bu yıldızlar uzun süredir var olan, parlak yıldızlardırlar. Bu nedenle günümüzden milyonlarca yıl sonra bile uzaylılar tarafından bulunma ihtimalleri var.

Voyager uzay araçları da benzer puslar haritalarının bulunduğu altın plaklarla uzaya gönderilmişlerdi. Amaç, Voyager’ın nereden geldiğini ve ne kadar süreyle seyahat edeceğini belli etmekti.

Plaklarda volkan ve gök gürültüsü, tren sesi, at ve at arabası sesi, hatta bir annenin çocuğunu öptüğü anda çıkardığı ses gibi doğadan sesler bulunuyor.