NASA’nın Aracı Mars Kutuplarındaki Gizemli Buzulları Ortaya Çıkardı!

NASA, 10 yıldır Mars'ın kutup bölgelerini radarlarla tarıyordu. Şimdi de buradan elde edilen veriyle kutup bölgelerinin 3D modelini yaptılar.

Tıpkı Dünya gibi Mars da Kuzey ve Güney Kutup buzullarına sahiptir. Bununla birlikte, bu kutuplar sadece buz halinde su değil aynı zamanda bir battaniye şeklinde karbondioksit buzuluna da sahiptir. “Kuru buz” olarak da bilinen donmuş karbondioksit tabakanın durumu gezegenin iklimi ile alakalı, havalar sıcakken bir mum kıvamında olabiliyor. Bu gizemli yer hakkında yakın zamana kadar pek bir şey bilmiyorduk.

Burayı, 2006 yılında NASA’nın Mars Reconnaissance isimli uydusu keşfetti. Uydu, 10 yıldan uzun bir süredir burayı bir radar olarak tarıyor. Bu dalga gözlemleri sonucunda elde edilen veriler de laboratuvar ortamında 3-D hale getirildi. Artık, Mars’ın Kuzey ve Güney Kutup bölgelerini görsel olarak tanımlayabiliyoruz. Ayrıca buz tabakası hakkındaki gözlemler sayesinde, Kızıl Gezegen’in milyonlarca yıllık iklim değişiklikleri hakkında bilimsel bilgiler üretebileceğiz.

Plenetary Science Enstitisü’nün kıdemli bilim insanlarından Nathaniel E. Putzig, “Bu güne kadar gözlemlediğimiz gezegenlerin her birinden -dünya da dahil olmak üzere- 600 kat daha fazla veriyle gezegenin kutup bölgelerinin 3D modelini yaptık” ifadesini kullandı. Şüphesiz ki bu 3D haritalar, Mars’ın buzla kaplı kutuplarının altında ne gibi maddeler olduğunu anlamamızı ve jeolojik geçmişi hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacak. Gelecekte, Mars’ın yaşanabilir bir habitata çevrilmesinde önemli bir rol oynayacak.