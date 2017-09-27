NASA’nın Asteroid Kaşifinden Gelen Mükemmel Dünya Fotoğrafı!

NASA’nın Dünya’nın yakınlarından geçecek dev asteroid Bennu’yu keşfetmek için tasarladığı asteroid probu OSIRIS-REx, kamerasıyla gezegenimizin harika bir fotoğrafını çekip gönderdi.

OSIRIS-REx 8 Eylül 2016’da, yani bundan 1 yıl önce NASA tarafından Bennu asteroidini yakından incelemek için uzaya gönderildi. Aracın asteroide doğru devam edecek yolcuğu, gezegenemizin yer çekimsel alanından destek alarak kazanacağı itiş kuvvetiyle devam edecek.

Geçtiğimiz hafta 22 Eylül’de artık Dünya’dan uzaklaşmaya başladığı için son bir sürpriz yapan araç, bizden tam 170.000 kilometre uzaktayken enfes bir fotoğraf çekti:

Uzay aracının çektiği görüntüde Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularını görmek mümkün. Sol alt köşede bulunan kara parçası da Avustralya olarak bildiğimiz Okyanusya kıtasına ait. Biraz üzerinde Çin ve resmin sol tarafında da Meksika’nın bir kısmını görebiliyoruz. Bir diğer deyişle kıtalar arası gidilebilecek en uzun mesafeler tek bir fotoğrafta toplanmış durumda.

Görüntünün üstünde yer alan siyah çizgiler ise kısa pozlama sürelerinin hatalı oluşundan kaynaklanıyor. Çünkü OSIRIS-REx'in görüntüleme sistemleri Dünya'dan çok daha koyu olduğu tespit edilen Bennu asteroidini net bir şekilde görüntülemek için dizayn edildi. Dünya’nın parlak görünümüyle başa çıkmak içinse kısa pozlamalar çekip onları bir araya getirdi. Bu bozulmalar, Bennu’dan gelecek fotoğraflarda olmaması beklenen hatalar anlayacağınız.

OSIRIS-REx’in Bennu ile olan yakınlaşmasında biraz da olsa şansa ihtiyaç olacak. Çünkü gezenemize olan uzaklığı yörünge yapısından dolayı sürekli değiştiğinden ince hesaplamaların %100’lük başarıya ulaşması zor.

OSIRIS-REx'in Dünya etrafında gerçekleştireceği yer çekimsel sapan manevrası, uzay aracının hızını saniyede 3.778 kilometreye kadar çıkartacak. Ağustos 2018'de ise hedefi Bennu’ya ve elde ettiği verilerin Dünya’ya ulaşması için 2,5 yıla daha ihtiyaç var.