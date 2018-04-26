NASA'da astronot olarak işe başlamak gibi bir planınız varsa, ilk başta bu 16 soruya doğru cevap vermeniz gerekiyor.

Küçükken, ne olmak istediğinizi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen pek çok çocuk gibi sizler de çocukluğunuzun bir döneminde astronot olmak istemiş, ancak sonrasında gerçek dünyayla tanışarak bu hayalinizden kopmak zorunda kalmıştınız. Eğer hayalinizden vazgeçmeyip astronot olmaya çalışsaydınız, o gün geldiğinde karşınıza bir takım testler çıkacaktı. NASA tarafından işe alınan astronotlar yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar, ancak bu süre öncesinde bazı testlere tabi tutuluyorlar.

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), astronot olma hayali taşıyan insanlar için, mülakatta sordukları 16 soruyu yayınladı. Adayların fizik bilimi bilgisi ve NASA hakkındaki genel kültürlerini sorgulayan bu test, NASA’nın kişi hakkında ilk izlenimlerinin oluşmasını sağlıyor. Bugün sizlere NASA’nın astronot olmak isteyen kişilere sorduğu 16 soru ve cevabını paylaşacağız. Bakalım bu sorulardan kaç tanesini doğru cevaplayacaksınız:

1. Bölüm: Fizik

Soru 1) Eğer bir nesne hareket ediyorsa, ne tür bir enerjiye sahiptir?

A) Metabolik Enerji

B) Potansiyel Enerji

C) Kinetik Enerji

D) Manyetik Enerji

Soru 2) Einstein’in ünlü denklemi “E=mc(kare)”deki “C” sembolü neyi ifade eder?

A) Yük

B) Karbon

C) Işık Hızı

D) Yoğunluk

Soru 3) “Enerji” ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Yok edilebilir

B) Transfer edilebilir

C) Depolanabilir

D) Dağıtılabilir

Soru 4) Nebula nedir?

A) Genç bir Güneş sistemi

B) Yıldız kümesi

C) Toz ve gaz bulutu

D) Bir tür kara delik

2. Bölüm: Mantık

Soru 5) Gezegen: Mars - Kumaş:?

A) Esnek

B) Kot

C) Pantolon

Soru 6) Çocuklar “kreş” olarak tanımlandığı takdirde “ergenler” ne olarak tanımlanır?

A) Gençlik

B) Lise

C) Genç yetişkin

Soru 7) Tehdit: Gürleme - ? : Gökkuşağı

A) Hava durumu

B) Uğursuz

C) Rengarenk

Soru 8) “İlaç” ve “Hastalık” arasındaki ilişki aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir?

A) Hukuk - Anarşi

B) Açlık - Susama

C) Sevgi - Hazine

3. Bölüm: Psikolojik Algı

Soru 9) Uzay istasyonunda yangın çıktığı zaman ilk yapacağınız şey nedir?

A) Oksijen maskesi takmak

B) Kontrol merkezini aramak

C) Yangını söndürmeye çalışmak

D) Yangın alarmı çalıştırmak ve bulunduğum yerden ayrılmak

Soru 10) Bir asansörde daha önce hiç tanımadığınız 10 kişiyle birlikte mahsur kaldığınızı ve bu insanların giderek daha fazla panik olmaya başladığını hayal edin. Böyle bir durumda ne yaparsınız?

A) Herkesi asansörden çıkarmak için mantıklı bir yol bulmaya çalışırım

B) Gözlerimi kapatırım ve sakin olmaya çalışırım. Yardımın geleceğine inancım tam olur

C) En fazla stres yaratan insanları sakinleştirmeye çalışırım

D) Yüksek bir sesle çığlık atarım

Soru 11) Ay’a yaptığınız bir yolculuk sırasında, siz ve ekibinizin ana gemiden 320 km uzaklıkta kaza yaptığını ve buraya yürüyerek gitmek zorunda olduğunuzu hayal edin. Böyle bir durumda oksijen tankıyla beraber yanınıza almanız gereken şey nedir?

A) Kibrit kutusu

B) Sinyal fişekleri

C) 20 litre su

D) İlk yardım çantası

Soru 12) Mars’ta uzaylılara ait bir yaşam olduğunu keşfedip gemiye buradaki yaşama dair örnek getirdiniz. Bundan sonra yapmanız gereken şey ne olmalı?

A) Laboratuvarda test edilmesi için Dünya’ya gönderirim

B) Mürettebatla temas etmemesi için örneği izole ederim

C) Vakit kaybetmeden teste başlarım

D) Kontrol merkezini ararım

4. Bölüm: Nasa Hakkındaki Bilgiler

Soru 13) NASA’nın hangi uzay mekiği, kalkışından 73 saniye sonra patlamış ve bu olaydan dolayı tüm astronotlar hayatını kaybetmiştir?

A) Explorer

B) Challenger

C) Galileo

D) Saturn V

Soru 14) Ay’a gitmeyi başaran ilk Apollo görevi hangisiydi?

A) Apollo 10

B) Apollo 11

C) Apollo 12

D) Apollo 13

Soru 15) NASA’nın sloganı nedir?

A) Yarının geleceği için

B) Sonsuzluğa ve ötesine

C) Hepimizin yararı için

D) İleriye ve yukarıya

Soru 16) Uluslararası Uzay İstasyonu’nda aynı anda kaç astronot yaşayabilir?

A) 6

B) 10

C) 15

D) 20

Cevaplar