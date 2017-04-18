NASA, bugün fırlatacağı roket için canlı yayınla 360 derece yayın yapacak. Roketin çekileceği alan ise rokete sadece iki adımlık mesafede.

Uzaya çıkmak için kullanılan roketlerin videolarını birçok kez izlemişizdir. Roketleri canlı izlemeye gelenler kilometrelerce uzağa yerleştirilir ve roketin kalkışını izlemeye koyulurlar. Bu roketleri çeken videolarda izleyicilerin bulunduğu noktalardan olduğu için fazlasıyla uzak noktalardan kayıt yapılıyor. Ancak bugün NASA tarafından gönderilecek Orbital Cygnus uzay aracının ISS “yeniden görev misyonu” altında kalkışını izleyebileceğiz. Ajans ilk defa NASATelevision Youtube kanalında, roketin kalkışını 360 derecelik canlı yayınla “bu kadar yakından” sunacak.

18 Nisan(bugün) 11.01 EDT(Türkiye saati ile 18:01)’da yayınlanmaya başlayacak roketin kalkışının 18.10 civarında olması bekleniyor. Orbital ATK ve United Launch Alliance(Cygnus’u uzay istasyonuna taşımak için Atlas V roketinin geliştiricisi), 360 derece çekim yapabilen kameranın, roketin yaklaşık 300 feet(91 metre) ötesinde olduğunu açıkladı. Yanında patlamaya dayanıklı bir kutuyla korunan bilgisayar, görüntüleri gerçek zamanlı olarak tüm dünyaya yayınlayacak.

Eğer siz de isterseniz, belirtilen saatlerde videoyu canlı olarak izleyebilirsiniz. İster bilgisayar / telefondan isterseniz de VR gözlüğünüz üzerinden izleyebileceğiniz video, ULA tarafından yayınlanıyor. Videoyu izlemek isteyenler buraya tıklayarak NASATelevision’un resmi Youtube kanalına gidebilirler.