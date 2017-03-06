NASA’nın yeni keşfettiği gezegenler, uzaylıları barındırma potansiyeline sahip. Aynı zamanda da gezegenlere yeni isimler verme fırsatını insanlığa sunuyorlar. NASA’nın bilim insanlarından biri, Twitter’da “Yeni gezegenlerin isimleri ne olsun?” sorusunu sordu. Sosyal medyadan reaksiyon gelmesi ise hiç gecikmedi. İçlerinde birçok komik ve ilginç yorum bulunuyor. İşte bunlardan 7 tanesi.
Gezegenlere Akıllı Telefon Muamelesi
- Dünya 2
- Dünya 2s
- Dünya 2s Plus
- Dünya 2s Plus 128GB
- Dünya 2s Plus 128GB Black
- Dünya 2s Plus 128GB Rose Gold
- Dünya 3
Donald Trump’ın Hoşuna Gitmecek İsimler
- Trump1’den Uzakta
- Trump2’den Uzakta
- Trump3’den Uzakta
- Trump4’den Uzakta
- Trump5’den Uzakta
- Trump6’den Uzakta
- Trump7’den Uzakta
Harry Potter Serisinin İsimleri
- felsefe taşı
- sırlar odası
- azkaban tutsağı
- ateş kadehi
- zümrüdü anka yoldaşlığı
- melez prens
- ölüm yadigarları
Start Trek’in Bitmeyen Etkisi
- Kirk
- Spock
- McCoy
- Scott
- Uhura
- Checkov
- Sulu
Plüton Gezegeni İçin…
- Bence
- Plüton
- Dan
- Bir
- Özür
- Dilemeli
- Siniz
Mantıklı ve Korkutan Bir Soru
- Ya
- Orada
- Yaşayan
- Canlılar
- Zaten
- Gezegenleri
- Adlandırdılarsa
Pamuk Prenses’in 7 Cücesi
- Bilgiç
- Şakacı
- Huysuz
- Neşeli
- Meraklı
- Çekingen
- Uykucu