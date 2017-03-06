NASA'da görevli resmi bilim insanlarından bir tanesi, kurumun resmi twitter hesabından ‘Bulduğumuz 7 Gezegene Hangi İsimleri Koyalım?’ sorusunu sordu. Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden eğlenceli ve komik isim önerileri gecikmedi.

NASA’nın yeni keşfettiği gezegenler, uzaylıları barındırma potansiyeline sahip. Aynı zamanda da gezegenlere yeni isimler verme fırsatını insanlığa sunuyorlar. NASA’nın bilim insanlarından biri, Twitter’da “Yeni gezegenlerin isimleri ne olsun?” sorusunu sordu. Sosyal medyadan reaksiyon gelmesi ise hiç gecikmedi. İçlerinde birçok komik ve ilginç yorum bulunuyor. İşte bunlardan 7 tanesi.

Gezegenlere Akıllı Telefon Muamelesi

Dünya 2 Dünya 2s Dünya 2s Plus Dünya 2s Plus 128GB Dünya 2s Plus 128GB Black Dünya 2s Plus 128GB Rose Gold Dünya 3

Donald Trump’ın Hoşuna Gitmecek İsimler

Trump1’den Uzakta Trump2’den Uzakta Trump3’den Uzakta Trump4’den Uzakta Trump5’den Uzakta Trump6’den Uzakta Trump7’den Uzakta

Harry Potter Serisinin İsimleri

felsefe taşı sırlar odası azkaban tutsağı ateş kadehi zümrüdü anka yoldaşlığı melez prens ölüm yadigarları

Start Trek’in Bitmeyen Etkisi

Kirk Spock McCoy Scott Uhura Checkov Sulu

Plüton Gezegeni İçin…

Bence Plüton Dan Bir Özür Dilemeli Siniz

Mantıklı ve Korkutan Bir Soru

Ya Orada Yaşayan Canlılar Zaten Gezegenleri Adlandırdılarsa

Pamuk Prenses’in 7 Cücesi