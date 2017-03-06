NASA’nın ‘Bulduğumuz 7 Gezegene Hangi İsimleri Koyalım?’ Sorusuna Verilen 7 Eğlenceli Cevap
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NASA’nın ‘Bulduğumuz 7 Gezegene Hangi İsimleri Koyalım?’ Sorusuna Verilen 7 Eğlenceli Cevap
NASA'da görevli resmi bilim insanlarından bir tanesi, kurumun resmi twitter hesabından ‘Bulduğumuz 7 Gezegene Hangi İsimleri Koyalım?’ sorusunu sordu. Sosyal medya kullanıcılarının birbirinden eğlenceli ve komik isim önerileri gecikmedi.

NASA’nın yeni keşfettiği gezegenler, uzaylıları barındırma potansiyeline sahip. Aynı zamanda da gezegenlere yeni isimler verme fırsatını insanlığa sunuyorlar. NASA’nın bilim insanlarından biri, Twitter’da “Yeni gezegenlerin isimleri ne olsun?” sorusunu sordu. Sosyal medyadan reaksiyon gelmesi ise hiç gecikmedi. İçlerinde birçok komik ve ilginç yorum bulunuyor. İşte bunlardan 7 tanesi.

Gezegenlere Akıllı Telefon Muamelesi

  1. Dünya 2
  2. Dünya 2s 
  3. Dünya 2s Plus
  4. Dünya 2s Plus 128GB
  5. Dünya 2s Plus 128GB Black
  6. Dünya 2s Plus 128GB Rose Gold
  7. Dünya 3

Donald Trump’ın Hoşuna Gitmecek İsimler

  1. Trump1’den Uzakta
  2. Trump2’den Uzakta
  3. Trump3’den Uzakta
  4. Trump4’den Uzakta
  5. Trump5’den Uzakta
  6. Trump6’den Uzakta
  7. Trump7’den Uzakta

Harry Potter Serisinin İsimleri

  1. felsefe taşı
  2. sırlar odası
  3. azkaban tutsağı
  4. ateş kadehi
  5. zümrüdü anka yoldaşlığı
  6. melez prens
  7. ölüm yadigarları

Start Trek’in Bitmeyen Etkisi

  1. Kirk
  2. Spock
  3. McCoy
  4. Scott
  5. Uhura
  6. Checkov 
  7. Sulu

Plüton Gezegeni İçin…

  1. Bence
  2. Plüton
  3. Dan
  4. Bir
  5. Özür
  6. Dilemeli
  7. Siniz

Mantıklı ve Korkutan Bir Soru

  1. Ya
  2. Orada
  3. Yaşayan
  4. Canlılar
  5. Zaten 
  6. Gezegenleri
  7. Adlandırdılarsa

Pamuk Prenses’in 7 Cücesi

  1. Bilgiç
  2. Şakacı
  3. Huysuz
  4. Neşeli
  5. Meraklı
  6. Çekingen
  7. Uykucu
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Kaynak : http://interestingengineering.com/nasa-asks-help-name-7-new-planets-internet-delivers/
Etiketler: twitter, nasa, Trappist-1
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