NASA'nın Cassini Uzay Aracının Görevi Bitiyor

NASA'nın Satürn'ün yörüngesinde 13 yıldır görev yapan Cassini uzay aracı görevini tamamlamak üzere. Cassini görevini tamamlamadan önce Satürn'ün uydusu Titan'ın da son bir fotoğrafını çekmeyi başardı.

13 yıldır Satürn'ün yörüngesinde görev yapan, NASA'nın "Cassini" uzay aracı 15 Eylül Cuma günü Satürn'ün atmosferine girip oranın bir parçası haline gelerek görevini sonlandırmaya hazırlanıyor. 13 yıldır Satürn ve uyduları hakkında çok kritik bilgiler elde etmemizi sağlayan Cassini uzay aracının vedası buruk oldu diyebiliriz.

"Cassini uzay aracının çektiği son görüntü. Titan Uydusu"

Görevine veda etmeden önce Satürn'ün uydularından biri olan "Titan"ın güzel bir fotoğrafını da çekmeyi ihmal etmeyen Cassini uzay aracının yerçekimsel dengesini ve bulunduğu yeri korumasını sağlayan şeyin Titan uydusu olması da bir ayrı ironik olmuş. Yukarıdaki fotoğraf Cassini'nin çektiği fotoğrafın tam anlamıyla orjinali. Ayrıca sosyal medyada da bir çok insan Cassini'ye veda etmiş.

"Merhaba Titan! Son bir veda için burdayız. Cassini'nin görevi bitmeden önceki son fotoğrafı"

"Titan. Bu fotoğrafın sonunda çekilmiş olması beni hüzünlendiriyor... :-( "

Cassini uzay aracı bundan sonraki bir kaç gününü Satürn'ün atmosferine olan yolculuğuna hazırlanmakla birlikte başka bir görev yapmayacak. Ne diyelim; buruk bir veda oldu ancak, Cassini'nin hatırasını, insanlık olarak sayesinde yapabildiğimiz Satürn ve Güneş sistemi ile ilgili çalışmaları yaşatacak.