NASA’nın ‘Canavar’ Gibi Mars Aracı Açığa Çıktı!

Kızıl Gezegen Mars’a yolculuk yapma çalışmaları son yıllarda büyük hız kazandı. Söz konusu Mars aracı hakkında farklı söylentiler var.

NASA’nın, özellikle Trump hükümeti göreve başladığından beri ABD hükümetinden yediği aşırı baskı sonucu ortaya çıkan Mars projelerinin ardı arkası kesilmiyor.

Gezegene tam teşekküllü bir yolculuk planlayan uzay ajansı, her ince detayla kendi bünyesindeki laboratuvarlarda çalışamadığı için birçok firmayla iş birliği içerisinde. 2016 yılının sonundan bu yana NASA'nın iştirak ettiği firmalardan birisi, Mars yüzeyini keşfetmek için sessizce bir araç üzerinde çalışıyordu. Kısa sürede tamamlanan mükemmel aracın fotoğraf ve videoları ilk olarak Reddit'e sızdırıldı ve 9 Mayıs’tan itibaren sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sızıntıların ardından sözü devralan ve aracın tasarımcılarından olan Marc Parker, çöller ve kayalıklarla kaplı Mars yüzüyenin üstesinden gelmek için 6 tekerlekli bir araç ürettiklerini dile getiriyor. Bununla birlikte henüz bir adı bulunmayan araç hakkında başka iddialar ise, “Summer of Mars” etkinliği kapsamında halka Mars adına ilham vermek için tasarlandığı yönünde.

Marc ve kardeşi Shanon Parker projeye Kasım 2016'da başlamışlar. Proje, kendi firmaları Parker Brothers Concepts'i aracılığı ile NASA’yla yapılan gizli bir anlaşma sonrasında son haline kavuşmuş. Aslında sinema filmlerinde kullanılmak üzere araçlar üreten iki kardeşin bu üst düzey başarısı, takdiri fazlasıyla hak ediyor.

Ancak Marc, NASA'nın bir süre sonra araç için gerekli maliyeti sağlamayı kabul etmediğini ve projeye dahil olan bir başka özel şirket tarafından finanse edildiğini söylüyor. Marc, “Biz de bu projeyi her şeyden önce gerçekçi bir televizyon dizisi için kullanabiliriz” şeklinde konuşuyor ve Instagram hesabından paylaştığı görüntülerin bir kısmı Discovey Channel’da yayınlanan ünlü "Mythbusters" şovunun üyelerini gösteriyor.

Gayet özgün bir projeyi hayata geçiren kardeşlerin ürettiği aracın Mars'a gitmesine kesin gözüyle bakılsa da, NASA’nın henüz yapım aşamasındaki bir projeye olan desteğini azaltması boşuna değildir. Ancak gelecekte Kızıl Gezegen’e yapılacak seyehatlerde kullanılacak araçların neye benzeyeceğini tam olarak görmüş bulunuyoruz.

Ayrıca aracın önünde bulunan NASA logosu ve TV şovu spekülasyonları, beklenmedik bir şekilde açığa çıkan projeyi maskelemek bilinçli bir şekilde ortaya atılmış olabilir.