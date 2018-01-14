NASA'nın Devasa Teleskobunun Timelapse Videosu Yayınlandı

NASA'nın Jupiter'den fotoğraf çekmesi için gönderdiği bir roket veya yaptığı yeni bir uzay araştırması bizler için takip etmesi keyifli şeyler olsa da, tüm bu süreçler en ufak bir hata kaldırmayan, oldukça hassas hesaplar gerektiriyor.

NASA'nın yeni uzay rasathanesi olacak olan ve fırlatılmasına 1 yıldan biraz daha fazla zaman kalmış olan James Webb Uzay Teleskobu'nun hazırlıkları son hızıyla sürüyor. İsmini 1961 - 1968 yılları arasında NASA'nın başkanlığını yürüten James Webb'den alan bu teleskobun NASA'ya olan maliyetinin 10 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.

Houston'daki Johnson Space Center'da inşası ile ilgili çalışmaları sürdürülen bu teleskobun, nasıl devasa bir inşa süreciyle derin dondurucuya koyulduğunu gösteren bir 'timelapse' videosu yayınlandı. Tam 9 aylık bir test sürecinden geçen bu teleskobun inşa sürecinin, nasıl hassas ve detaylı olduğunu gösterir nitelikte. Öyle ki bu teleskobun ana parçasını oluşturan ayna yekpare değil ve 18 farklı altıgenden oluşuyor. Materyali altın olan bu aynalardan herhangi birine en ufak bir zarar gelmesi, tüm görevi tehlikeye atabilirdi.

Uzay'ın ücra köşelerine dek uzanacak ve genç galaksiler ve yıldızların parlaklığını bünyesinde yansıtarak, bizlere daha önce hiç öğrenemediğimiz bilgiler sağlayacak olan bu teleskobun test süreci son buldu. Yakın zamanda, Kaliforniya'daki Redondo Sahili'ne taşınacak olan bu devasa teleskop, NASA'nın bu güne dek gerçekleştirdiği en büyük görevlerden birinin başarısı için zamanını bekleyecek. Sizleri yayınlanan 'timelapse' videosu ile baş başa bırakıyoruz: