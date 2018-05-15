NASA’nın Yaptığı ‘Europa’da Su Bulduk’ Açıklamasının Anlamı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), son yılların en önemli açıklamalarından birisini yaptı, Jüpiter’in cüce uydusu Europa’da dev bir okyanus olduğunu söyledi. Bu açıklama neden önemli ve bundan sonraki çalışmaların seyrini nasıl etkileyecek? Dahası, Europa’da hayat var mı?

Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan gaz devi Jüpiter’in hemen hemen Ay boyutunda olan uydusu Europa, kalın buz tabakasının altında süzülen ılık, tuzlu su okyanusuna sahip. Bu şartlar onu Dünya dışında yaşam arayışında en önemli ve öncelikli yerlerin başına çıkartıyor.

Son 20 yıldır NASA’nın yürüttüğü Galileo araştırmasından toplanılan verilere dayanarak bilim insanları, Europa’daki tuzlu su okyanusunun yüzeydeki 160 kilometre kalındığındaki buz tabakasının altında olduğunu söylediler. Bu okyanustaki sular, uydunun buzul tabakası içinde damarlı bir şekilde yayılıyorlar. Tıpkı Dünya’daki yer altı suları gibi…

Bilim insanları Europa’nın yüzeyine gönderilecek bir uzay aracıyla, buzul tabakasının 25 kilometre kadar kazılması sonucunda bu damarlara ulaşabileceklerini söylüyorlar. Böylece Europa’daki suyun özellikleri öğrenilip, daha geniş kapsamlı bir araştırma için seferler düzenlenilebilir. Dahası bu damarlara ulaşmak, uydudaki ılık suyun içinde yaşam olup olmadığına dair bilgiler de verecektir.

NASA görevlileri, Europa’ya dev bir matkap gönderebilmek için gerekli görevler üzerinde çalışmaya başladılar. Bu görevlerden ilki Europa Clipper adında bir araçla yapılacak. Bir diğer önemli sorumluluk ise Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sahipleniliyor. ESA’nın aracının ismi ise Jupiter Icy Moons Explorer olarak açıklandı. Her iki araç da yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan sistemlere sahipler. Görevleri ise 2020’li yılların ortalarında başlayacak.



Gelileo Uzay aracının bir animasyonu. Yakında görünen Europa ve arkada dev Jüpiter

Uzay yolculukları düşünüldüğünde, görevlerin alacakları zaman artıyor. Çünkü Jüpiter’in yörüngesi ile Dünya’nın yörüngesi arasında yaklaşık 629 milyon kilometre var. Bir başka deyişle Güneş ile Dünya arasındaki mesafenin 4.2 katı. Yani alabildiğine uzak bir gezegenin etrafında dönen Ay kadar küçük bir cisimden bahsediyoruz. İşte burada o aradığımız yaşamı bulabiliriz.

2012'den bu yana yapılan çalışmalar, Europa’nın su damarları hakkında bilim insanlarını şüphelendiriyordu. 2014 yılında uydunun kuzey kutbunda olağan dışı ılık ve akışkan bir bölge tespit edildi. Bölge 2016 yılına kadar gözlemlendi ve 20 yıllık araştırmaların sonucu kesinleşti.

Bu su damarlarının içindeki basınç o kadar şiddetliydi ki, Europa’nın bazı yerlerinden yüzeye fışkıran gayzerlere neden oluyorlardı. Bazı gayzerlerin fırlattıkları suyun yüksekliği 193 kilometreyi bulabiliyordu. Görüntüler, Hubble’ın ilkel kalan sistemlerini zorladı ve araştırmacılar bu gayzerler hakkında net veriler elde etmekte zorlandılar.

Jüpiter’de görev yapan ve Galileo araştırmasının en büyük silahı olan Galileo Uzay Aracı, haberleşme sistemleri açısından geri kalmıştı. Uzay aracı için yeni bir anten sistemi sonradan gönderilse de bu sistem, Jüpiter gibi uzak bir gezegende araca monte edilemedi. Dolayısıyla aracın elde ettiği verilerin büyük bir kısmına ulaşmak zorlaştı. 20 yıl boyunca Dünya’ya veri gönderen aracın sağladığı bilgiler net değildi.

Bilim insanları, bu verilerin bir anlam ifade edeceğini düşündüler. Bu nedenle tekrar yapılan incelemeler, yukarıda saydığımız bilgileri bize sundu. Yani NASA, Europa’daki su damarlarına, gayzerlere ve okyanusa ait bilgiye uzun süredir sahipti, sadece yeni fark edildi. Belki de vaktinde analiz edilmiş olsalardı çoktan Europa’ya ulaşacak, eğer yaşam varsa keşfetmiş olacaktık.

NASA’nın araştırmak adına görevler planladığı bir başka cisim ise Satürn’ün uydusu Enceladus. Tıpkı Europa gibi kalın bir buz tabakasıyla kaplı Enceladus’ta da benzer çalışmalar yürütmek için gün sayılıyor.