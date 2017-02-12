NASA'nın Europa Görevindeki Önceliği: Uzaylıları Bulmak!

Europa'ya yönelik önemli bir görev yürütmeye hazırlanan NASA'nın asıl amacı yaşanabilir bir yer aramak değil, Dünya dışı varlıkları bulmak.

Güneş Sistemimizdeki gezegenleri keşfetmeye devam eden NASA, aynı zamanda uzayda yalnız olmadığımızın isaptı olacak Dünya dışı varlıklar da aramakta. Bu bağlamda NASA'nın bir sonraki hedefi, Jupiter'in buzlu, soğuk uydusu Europa.

Gezegenimizden yaklaşık olarak 628 milyon kilometre uzaklıkta olan gaz devi Jupiter'in yörüngesinde bulunan Europa konusunda NASA daha önceden bazı araştırmalar yürütmüş, hatta Europa'da olası su buharına rastlanıldığını açıklamıştı.

Güneş Sistemimizde canlı bulundurma potansiyeline sahip yerlerden biri olduğu düşünülen Europa'nın devasa buzullarla kaplı yüzeyinin altında ciddi büyüklüklerde okyanuslar olduğu da düşünülmekte.

Geçtiğimiz yılın başlarında Europa'ya yönelik bir uzay görevinin çalışmalarına başlayan NASA açısından Europa görevinin en önemli önceliği yaşam belirtileri bulmak. Europa'nın yüzeyindeki buz kabuğunun kalınlığı 19 ila 27 kilometre civarında. En azından NASA'nın tahminleri bu yönde. Burada yapılacak sonda işlemleri, kabuğun delinip alt kısımda kalan okyanusa ulaşma amaçlı olacak. Fakat bunun için birden fazla Europa yolculuğu ve çok sayıda sonda işlemi gerekebilir.

Ancak NASA'nın önceliği, buz katmandan alınacak örnekleri inceleyerek bu örneklerde yaşama dair izler bulmak. Ayrıca Europa'nın yüzeyinde yapılacak araştırmalar sonucu elde edilecek veriler, gelecekte Europa'nın okyanus kısmına yönelik yapılacak robotik araştırmaların da desteklenmesinin önünü açabilir.

Önümüzdeki on yıl içinde başlatılması beklenen Europa görevi için çalışmalara başlayan NASA, bünyesindeki mühendisler ile buzlu Europa'nın yüzeyine başarılı bir şekilde iniş yapabilecek bir araç geliştirme aşamasında.

Bakalım NASA, Europa konusunda hedeflerine ulaşabilecek mi? Hatta daha da önemlisi, Europa, istediğimiz şeyleri bize verebilecek mi? Bu arada Europa ile alakalı olarak, "oraya gidecek bir mürettabatı ne gibi koşullar bekleyebilir" temalı, 2013 yapımı 'Europa Report (Jupiter Macarası)' adlı filmi izlemenizi tavsiye ederim.