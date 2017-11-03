NASA’nın Motoru EmDrive’ı Çalıştırmaya Çok Yakınız!

İnsanlığı bir sonraki çağa götürecek kadar mucizevi, fizik kurallarını alt üst edip yakıt ihtiyacı duymayan EmDrive roketi yeni keşfedilen bir yöntemle çalıştırılabilir.

Uzay yolcuğunun süreleri kısalacak, dev yakıt tankları taşınmayacak ve insanlık, uzun mesafeleri kat edebilecek. Bir önceki cümle içinde bu zamana kadar Ay’dan öteye gidemememizin nedenlerini okudunuz.

İnsansız uzay araçları küçük boyutları dolayısıyla enerji tüketimi konusunda oldukça tasarruflulardır. Ancak işin içine insanlar girince, dev roketleri uzaklara güvenli bir şekilde götürmek zor bir sınav oluyor.

NASA’nın geliştirdiği ve fizik kurallarını hiçe sayıp hiçbir şekilde yakıta ihtiyaç duymadığı söylenen roket motoru, yıllardır dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını seferber etti. Birçok otorite mikrodalga teknolojisiyle çalıştırılması planlanan bu motora “imkansız” gözüyle bakıyor.

Ancak geçen yıl yapılan yeni araştırmalara ve teorik fizikçi Giulio Prisco'ya göre, bilim insanlarının motorun nasıl çalışabileceğini keşfetmelerine az kaldığını gösteriyor. Portekiz'deki araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, bir tür “pilot dalga” adı verilen teorik deneylere dayanıyor. Kuantum fiziğine dayanan deneyler, motorun uzay şartlarında yakıtsız olarak çalışması için gereken bilgileri verebilir.

Lizbon Üniversitesi görevlileri, EmDrive'ın fizibilitesindeki zorluk çıkartan kuantum ve makroskopik sistemler arasındaki boşluğu kapatacak bir çalışmaya imza atmış olabilirler. Titreşen bir akışkanın sıvı damlacıklarının hareketlendirilmesi, bir pilot dalga alanı olarak bilinen fenomeni yaratıyor. Bu alan, damlacıkların hareketini yönlendiriyor ve itiş kuvveti üretiliyor. Bu yöntemin beraberinde getireceği sistem eğer başarılı olursa, uzay teknolojilerinde bambaşka bir sürece gireceğiz.

EmDrive motorunda olduğu gibi doğru koşullar altında araştırmacılar, böyle bir sistemin uzay boşluğunda Newton'un üçüncü yasasına uymadığını söylüyorlar. Yazarlar sonuç olarak, doğrusal olmayan alanda olduğumuz için etkinin tepkiye eşit olması gerektiği görüşündeler. Yani EmDrive’ı çalışması için fiziğin temel kurallarından birini hiçe saymak gerekiyor: Her etki eşit güçte tepki doğurur.

Son yıllarda Emdrive ile ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor ve komplo teorileri ortaya atılıyor. Özellikle Çinli bilim insanlarının, şu anda yörüngede bulundurdukları kuantum uydusunda EmDrive’ı çalıştırmayı başardıkları dedikodusu dolaşıyor.

EmDrive’ın temel mantığı etkiye karşı üretilecek tepki kuvvetinin (kinetik enerji), bir kısmının saklanarak (potansiyel enerji) sonradan kullanılmasına dayanıyor. Eğer bu motoru çalıştırabilirsek içinde bulunduğumuz Yakın Çağ’ı bile sonlandırabiliriz.