Penguenlerin Dışkıları Uzaydan Görülebiliyor!

Antarktika'da yaşayan imparator penguenler, kıtaya enteresan bir 'imza' çakmışlar.

NASA'nın Landsat 7 adlı uydusu, Dünya yörüngesinde yol alarak gezegenin çeşitli yerlerinin incelenmesini sağlıyor. Bu konuda uydunun en fazla araştırmalar yürüttüğü kıta ise, küresel ısınmadan da kaynaklı olarak Antarktika.

Ancak tarihler 2002'yi gösterdiğinde Landsat 7, bir Antarktik buz kütlesinde entersan bir ize rastlamıştı. Oldukça kalın ve bembeyaz bu buz kütlesinin üzerinde, hafif kahverengiye çalan bu iz, NASA tarafından anlamlandırılamamıştı.

Bölge ile alakalı çalışmalar başlatarak söz konusu izin ne olduğunu anlamaya çalışan NASA, o bölgede Antarktika'nın parça buzullarında yaşayan 300.000'den fazla nüfuslu penguengillerin en büyük türü olan imparator penguenlerin yaşadığını tespit etti. Fakat uzaydan, Landsat 7 uydusu ile elde edilen görüntüdeki iz bu penguenler değil, onların dışkılarının karda oluşturduğu iz.