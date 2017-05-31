NASA'nın Güneş'e Gitme Görevi, 2018'de Başlatılıyor!

NASA, bizi direkt Güneş'e yaklaştırarak belli analizleri yapabileceği görevin ayrıntılarını açıkladı.

NASA, Parker Güneş Araştırması'yla Güneş'in yakınına giderek bazı soruları yanıtlamayı umuyor.

Bu sorulardan birkaçı ise "Güneş'in gaz halindeki üst katmanı olan Corona neden Güneş'in yüzeyinden daha sıcak?" ve "Atmosfer neden bu kadar enerji veriyor?". Bunlar basit görünebilir, ancak bu soruların cevaplarını çözmek, bize Güneş'in Dünya'yı nasıl etkilediğini anlamıza yardımcı olacak.

Parker Solar Araştırma görevinin, 2018 yılında Delta IV Ağır roketiyle başlatılması planlanıyor. Bu rota, uzay aracının yüksek hız nedeniyle saniyede 118 mil hızla yolculuk etmesi gerekeceği için üç aşama kullanılacak. 7 yıl boyunca Venüs'ün yanından geçilerek bilgi alınacak ve yer çekimi yardımıyla Güneş'e daha da yaklaşılacak. Son olarak ise Güneş'e sadece 4 milyon mil uzaklık kalacak.

Bu görev ile önceki görevlerden 7 kat daha fazla Güneş'e yaklaşılacak. Bu da görevin neden bu denli uzayacağını açıklıyor. Göreve gidilmeden önce gerekli materyaller ve özellikle aracın zırhı daha da güçlendirilecek. Ayrıca araçta Güneş panelleri yer alacak.

NASA'nın hala test aşamaları devam etmekte fakat bu süreç uzun sürmeyecek. Araştırma, 31 Temmuz 2018'de başlatılacak.