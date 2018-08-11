NASA'nın Uzay Aracının Güneş Yolculuğu Ertelendi

NASA'nın uzun süredir üstünde çalıştığı 'Parker Güneş Kaşifi' adlı uzay aracı, son anda ortaya çıkan teknik bir sorun nedeniyle fırlatılamadı. Fırlatma yarına ertelendi.

NASA, Güneş'e yollayacağı uzay aracının fırlatılmasına 1 dakika kala fırlatmayı erteledi. Delta 4 roketiyle fırlatılacak olan bir otomobil büyüklüğündeki uzay aracı, teknik sebeplerden dolayı gönderilemedi.

NASA'ya 1.5 milyar dolara mal olan uzay aracı, yarın tekrar fırlatılmaya çalışılacak. Saatte 690 bin kilometre hıza ulaşması beklenen uzay aracı, Güneş'in yüzeyine 6.16 milyon kilometre yaklaşarak Güneş'in atmosferi hakkında bilgi toplayacak. Güneş'e dönük kısmı 1370 derece sıcaklığa maruz kalacak olan aracın karbon kompozit ısı kalkanı, uzay aracını hem Güneş'in radyoaktif etkilerinden koruyacak hem de aracın sıcaklığını 30 derecede tutacak.

Parker Güneş Kaşifi adı verilen uzay aracı, Güneş'in korona adındaki milyon derecelik atmosferinde 7 yıl boyunca görev yapacak. Görev süresi boyunca araç, Güneş'in çevresini 24 kez dönecek. Güneş'i bugüne kadar en yakından inceleyen insan yapımı araç olacak olan Parker; güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan dışarı devamlı madde akışının ve koronadaki yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışacak.

Isıyı kesen kalkan sayesinde kendisine verilen görevleri başarıyla tamamlayacağı düşünülen Parker'ın, Güneş'in gizemlerini çözmesi bekleniyor. Bugün teknik sebeplerden dolayı gerçekleştirilemeyen fırlatma, yarın tekrar denenecek.