NASA'nın Güneş'e Yolculuğu 11 Ağustos'ta Başlıyor

NASA, uzay araştırmaları tarihinde ilk kez Güneş'e hayli yaklaşacağı yeni bir projeye hazırlanıyordu ve yolculuk nihayet önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

NASA'nın The Parker Solar Probe isimli uzay aracı, uzun süredir Güneş'e yapacağı yolculuk için hazırlanıyor. Güneş'e ilk kez bu kadar yakınlaşacağımız araştırma sonuçları, evrene dair tüm bilgilerimizi yenileyecek ve etkileyecek. Güneş'in ortalama 6 milyon kilometre yakınına gidecek olan uzay aracı, bu mesafede 1,300 derece sıcaklıkla mücadele ederek çalışacak.

Aracın elde edeceği bilgiler ışığında kendi güneş sistemimize dair pek çok soruyu cevaplayabileceğimiz düşünülüyor ve bu sayede sistemimizde yer alan diğer gezegenlere dair de önemli bilgilerin elde edilmesi planlanıyor. Uzay aracı 11 Ağustos'ta, saatte 692.000 km hızla yola çıkacak.

Görev sonucunda elde edilecek bilgiler sayesinde, Güneş'te yaşanan patlamaların Dünya'ya etkileri, Güneş'i kaplayan plazmanın neden yıldızın kendisinden daha sıcak olduğu gibi kritik sorulara da cevap bulunacak. Görev yalnızca NASA ve Amerika için değil, dünyanın dört bir yanından bilim insanları için oldukça önemli ve gözler NASA'ya çevrilmiş durumda, çünkü daha önce Güneş'e bu kadar yaklaşamamıştık ve bu da şimdiye kadar keşfetmediğimiz şeyler keşfedebileceğimiz anlamına geliyor.