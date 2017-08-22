NASA'nın Yüz Binlerce Beğeni Alan Güneş Tutulması Paylaşımı

Dün akşam gerçekleşen tam Güneş Tutulması için NASA, Twitter’dan eğlenceli bir tweet paylaştı.

Biliyorsunuz ki dün akşam, tarihimizin en büyük Güneş Tutulması olayı yaşandı. Yalnızca ABD’de yaşayan kişilerin gözlemleyebildiği tutulma, ülkedeki bazı eyaletlerde neredeyse tam olarak gerçekleşti. Tam anlamıyla bir görsel şölen sunan tutulmayla ilgili NASA, olaya dikkat çekmek adına Twitter profilinden eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

NASA’nın Moon (NASA Ay) isimli resmi Twitter hesabı, NASA Sun (NASA Güneş) hesabını, "HA HA HA Güneşi engelledim! Ay için yol açın." mesajını yazarak engelledi. NASA Moon’un bu paylaşımı, kısa sürede binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

Güneş Tutulması’nın bitmesinin ardından NASA Sun’ın engelini kaldıran NASA Moon, bunu şu mesajla açıkladı: "Artık Güneş parıldasın. Senin gökyüzünden ve Twitter'dan engelini kaldırıyorum."

Mizahın olduğu yerde asla kötülük olmaz, mizahla kalın. :)