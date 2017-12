NASA, düzenlediği “Yeni Sınırlar” misyonlarında pek çok fikri eleyerek iki finalist bıraktı.

NASA, önümüzdeki yıllardaki yapacağı şeyler için bazı çalışmalar düzenliyor. “Yeni Sınırlar” programı ile geliştirilen projelerden ikisi finale kalmayı başardı. Bu hedefler arasında en dikkat çekici olanı Satürn’ün uydularından birisi olan Titan yüzeyine bir uzay aracı yerleştirmek. Bu uzay aracı ile gezegen hakkında bir takım numuneler toplamak isteyen NASA, Dragonfly isimli bir robotu Titan’a götürerek yeni yuvalar aramaya devam etmeyi hedefliyor. Bunun dışında CEASAR misyonu da var. Avrupa Uzay Ajansı’nın Rosetta Uzay Aracı tarafından düzenli olarak araştırılan Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızının rotası dünyamıza yakın olduğu için bu kuyruklu yıldıza ulaşıp buradan bir numune alınması amaçlanıyor. Açıkça söylemek gerekirse ikisi de büyük projeler, ancak benim oyum burada Titan projesine gider.

NASA ve tüm dünyanın ana hedefi şu anda Mars. Çünkü Mars, atmamız gereken ilk adım olarak gösteriliyor, ancak olaylar bundan sonra bitmeyecek. Yeni evler bulmaya devam etmemiz gerekiyor ve Satürn uydusu Titan, bu alanda en ciddi alanlardan bir tanesi. Titan, son derece kalın bir atmosfere, sıvı metan göllerine ve nehirlerine sahip. Yani evet, gezegende sıvı var, ancak bu sıvı daha çok evlerimizde yaktığımız doğalgaz ya da arabalarımızda kullandığımız benzin gibi bir yakıt.

Titan, gelecekte dünya yerine yuvamız diyeceğimiz bir yer gibi gözükmüyor, ancak burada bir şekilde koloni kurmalıyız. Çünkü dünyamızda her geçen gün azalan enerjilerden Titan’da bir hayli çok var. Burayı kolonileştirerek yakıt tankerimiz yapabiliriz. Bunun dışında Satürn’ün soğuk donmuş uydusunun altında sulu bir okyanusun gizlendiği düşünülüyor. Yani, burada hayatın kaynağı olan su da bulunabilir. Her halükarda Titan, Mars’dan sonra ilk uğrayacağımız yerlerden birisi. Üstelik Mars gibi ölmüş bir gezegen değil, her yanı ile fazlasıyla canlı bir uydu. Kafamızı kaldırdığımızda Satürn’ü ve onun kusursuz halkalarını görmek muhteşem olmaz mıydı?

NASA, bu iki projeye aynı anda destek vereceğini duyurdu. Çarşamba günü düzenlenen bir basın konferansında açıklanan bu projeler, Temmuz 2019’a kadar projelerini geliştirecekler ve bu tarihten sonra hangisi seçildiyse 2025 yılında bu görev faaliyete geçecek.

Bu önerilerin dışında Satürn, Venüs, Jüpiter, çevresindeki uydular ve asteroidlerle ilgili farklı projelerde bulunuyordu. Bunlar arasında Satürn uydularından Enceladus’u inceleme görevi çok dikkat çekiyor.

NASA, bu projelerden ikisini daha ileri teknolojik gelişmeler için seçti. Bunlar; Satürn’ün ayı olan Enceladus’a bir yaşam bulucu gönderme ve NASA uzay aracı Venus In-situ ile Venüs’te 30 yıllık derin bir araştırma çalışmalarına başlaması olarak açıklandı. Bu görevler gelecekte karşımıza çıkacak.

Yine bunun dışında NASA’nın 3 “Yeni Sınırlar misyonu” şu anda geçekleştirildi veya gerçekleştiriliyor. Bunlar; 2017’de Plüton’u terk eden New Horizons, Jüpiter’in etrafında dönen Juno ve Eylül 2023’te bir Bennu asteroidi ile buluşup geri dönecek OSIRIS-REx projesi. NASA, önümüzdeki yıllarda pek çok projeyi aynı anda yürütecek gibi duruyor.