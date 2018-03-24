Curiosity, Mars'ta 2.000'inci Gününü Kutladı

Mars üzerinde yapılan araştırmaların en önemli kaynaklarından Curiosity, 2.000 gündür kızıl gezegenden NASA'ya fotoğraflar göndererek bilgi edinilmesini sağlıyor.

İnsanlık olarak senelerdir cevap aradığımız 'Mars'ta hayat var mı?' sorusunu nihayete erdirmek için her geçen gün daha büyük projeler ve çalışmalara imza atıyoruz ve aslında başlangıç noktasından geri dönüp baktığımızda bir hayli yol kaydettik. Dünyayı her geçen gün 'yaşanılabilir gezegen' statüsünden uzaklaştıran canlılar olarak başka gezegenlerde hayat aramamız biraz ironik gözükse de, çok da uzak olmayan bir gelecekte artık dünyada barınamayacağımız görüşü o kadar yaygın ki, başka çaremiz yok gibi gözüküyor.

İşte bu amaçla başlayan yoğun Mars araştırmalarında yer alan NASA robotu Curiosity, 2.000 gündür Mars'tan gezegenimize birçok fotoğraf gönderdi. NASA, bunu kutlamak için yeni bir panaromik video yayınladı. Videoda görünen bölgelerin, Curiosity'nin tırmandığı 5.000 metre yüksekliğindeki dağa ve sonrasında keşfe devam edeceği bölgeye ait olduğu açıklandı. Keşfin bir sonraki adımından umutlu olduklarını belirten yetkililer, hava ve su arayışlarına dair önemli veriler elde edebileceklerini düşünüyorlar.

Curiosity'nin keşfe çıkacağı bir sonraki bölgede, geçmişte bu bölgede su olduğuna dair bazı izler bulunduğunu açıklayan yetkililer, bu bölgeden gelecek bilgilerin Mars'ta ilkel yaşam formlarının yaşamasına uygun bir ortam olup olmadığı sorusuna dair önemli gelişmeler kaydedebileceklerini söylediler. Curiosity, kızıl gezegene gidişinden bu yana geçen 2.000 günlük süreçte, 18.7 km yol katetti.