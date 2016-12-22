NASA’nın Lazerleri, Okyanustaki İklim Dengesizliğini Buldu!

NASA'nın lazerleri uzun yıllardır Dünya'yı izliyor. 2006'dan beri, oksijen dengesi için önemli olana fitoplanktonlarda azalma olduğu gözlemlendi. Bu, hem okyanustaki canlıları hem de oksijenli solunum yapan bizleri kötü etkileyebilir.

NASA’nın uyduları, yeryüzündeki okyanusları da izliyor. Bu izlemeler sonucunda geçtiğimiz günlerde kendisi küçük, ancak yaşam için önemi büyük olan bir organizmanın hayati tehlike altında olduğu ortaya çıktı. Kutup Bölgesi'nde yaşayan bir bitki olan fitoplankton, okyanusta yaşayan canlılar için önemli bir besin kaynağı. Karbondioksiti emiyor ve tüm gezegenin karbon döngüsüne yardımcı oluyor. Hatta öyle ki, bu oran oksijenin %85’ini oluşturuyor.

NASA’nın bulgularına göre, küresel ısınma yüzünden büyük buz küpleri eriyor ve fitoplanktonlar da ciddi tehlike içerisinde. Bu organizmanın yeryüzündeki değişimi, 2006’dan beri CALIOP isimli dev lazer cihazlarıyla inceleniyordu. Nayure Geoscience dergisinde yayınlanan bulgular, organizmaların Antarktika çevresindeki nüfusunun doğrudan Antarktika’da buzla kaplı alanla doğru orantılı olduğunu ortaya çıkardı. Buzlar eridikçe, nüfusları azalıyor. Bu da gezegenimizdeki oksijen miktarından, okyanuslardaki yaşam ortamına kadar bir dizi tehdidi ortaya çıkarıyor.

Plankton uzmanı Michael Behrenfeld “Eğer yaşamımızı devam ettirmek istiyorsak, kutup sistemlerindeki ekosistemi anlamalıyız” ifadelerini kullandı.