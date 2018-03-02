NASA'nın Uzay Aracı Fırlatma Bölgesine Geldi

Geçtiğimiz çarşamba günü NASA'nın InSight uzay aracı Califonria'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde getirildi. Uzay aracının 5 Mayıs ile 8 Haziran tarihleri arasındaki bir günde bu merkezden fırlatılması bekleniyor. Bununla birlikte, bu Mars görevi planlanandan iki yıl sonra gerçekleşse de üsse getirilmesi fırlatılması için bir umut vaat ediyor.

Uzay aracı son durağına varmadan önce birçok şehir dolaştı. İlk olarak Lockheed Martin Space tarafından Buckley Hava Kuvvetleri Üssü'ne gönderildi, oradan da bir C-17 kargo uçağıyla Vandenberg'e getirildi. InSight proje yöneticisi Tom Hoffman, yaptığı açıklamada, C-17 mürettebatının kendileri için büyük bir yol katettiklerini söyledi. Bir sonraki InSight seyahatinin hızlı ve yükseğe olacağını belirten Hoffman, aracın Mars'a yolculuğuna 23 saniye kaldığını kaydetti.

NASA'nın yeni aracı Atlas V-401 roketiyle fırlatılacak. Araç, Dünya gibi gezegenlerin Güneş Sistemi'nde milyarlarca yıl içerisinde nasıl oluştuğunu incelemek için yola çıkacak. InSight, kızıl gezegene indiğinde sabit kalacak ve Mars depremlerinin sismik dalgalarını analiz ederek gezegenin iç yapısının haritasını oluşturmaya çalışacak. Bu ses dalgaları ve farklı hızlardaki jeolojik materyal sıçramaları bilim insanlarına Mars'ın iç katmanlarına bakma imkanı sağlayacak.

Bu bilim insanlarına, bizimki gibi gezegenlerin evrimsel süreçleriyle ilgili ayrıntılar ve kabuk kalınlığı, gezegenin mantosunun yoğunluğu gibi çeşitli alanlarda bilgiler verecek. Bu görevle birlikte toplanan bilgiler, kendi gezegenimizin nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak için anahtar görevi görebilir. Her şey yolunda giderse, NASA yaklaşık 54 milyon kilometre uzaktaki bir gezegenden gelen ve bunu kendi gezegenimizi daha iyi anlayabilmek için kullanabilen bir sismografa sahip olacak.