NASA'nın Mars Evi Yarışmasında Finale Kalan 5 Muhteşem Yapı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 'Kızıl Gezegen' olarak adlandırılan Mars'ta yaşamı mümkün kılacak prototip evler için bir yarışma düzenledi.

NASA'nın düzenlediği bu yarışmada, Kızıl Gezegen'de en az 1 sene boyunca yaşamayı mümkün kılan evler arasından seçim yapıldı. NASA, uzun eleme süreçlerinden sonra finale kalmayı başaran 5 prototipi tanıttı.

Mars'ta hiç yağmur yağmaması ve suyun anında buharlaşması, orada uzun süreli yaşam hayali kurmamıza engel olan en önemli unsur. Yine de insanoğlunun hayalleri her şeyin önünde geliyor. Bununla ilgili bugün de Elon Musk'ın 'Mars'ta kolonileşme' açıklamalarına cevap gelmişti.

2014 yılında yapılan yarışmanın sonucunda 100 bin dolarlık ödül 5 farklı yarışmacıya dağıtıldı. Habere dair videomuza aşağıdan erişebilirsiniz: