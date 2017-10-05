NASA'nın Mars Planları Değişiyor Olabilir: Önce Ay Görevi?

Amerika Birleşik Devletleri Mike Pence, NASA'nın Mars'a olan insanlı görevinden önce, Ay üzerine, gelecek görevler için bir üs kurdurtmak istiyor!

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ulusal Uzay Konsey'inde Donald Trump'ın başkanlık döneminde, NASA'nın Mars ve gelecekteki diğer dış uzay görevleri için Ay'ın yüzeyine üs kurulması için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. George W. Bush'un başkanlık döneminde ortaya atılan üs kurma fikri, Barack Obama döneminde iptal edilmiş ve NASA'nın Mars'a doğrudan insanlı görev gerçekleştirilmesi konusunda kararlaştırılmıştı.

Obama döneminden bu yana NASA'nın çalışmaları Mars'a yapılacak bir insanlı görev üzerineyken ve bu görev süreci ile ilgili planlar çoktan yapılmışken, NASA'nın bu olası Ay görevini hangi tarih aralığında yapacağı şimdiden belirsiz. Ancak Pence'in açıklamasına göre, Ay'ın yüzeyine üs kurma sürecinin maddi yönü, hem Trump destekçileri hem de potansiyel reklam verenler ile halledilecek.

45 yıldır ülke olarak dış uzay görevlerine çıkamadıklarını ve Amerika'nın Rusya'dan Mars görevleri hakkında destek almasını vurgulayarak, uzaydaki vizyonlarını kaybettiğini söyleyen Pence'in ve Trump'ın kabinesinin destekleyeceği bir "Ay'ın yüzeyine üs kurma projesinin" şimdilik ne şartlarda olacağı belli değil. Ayrıca NASA'nın komitesinden de görevin kesinliğine dair bir açıklama gelmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu olası Ay görevi bir propoganda mı, yoksa ileriki dış uzay görevleri açısından insanlık adına büyük bir adım mı olacak?