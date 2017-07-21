Bir süredir vatandaşların da bilim programlarına dahil edilmeleri için çalışmalar başlatan NASA, yakın zamanda yayınlamış olduğu 'Globe Observer' adlı mobil uygulamaya, Amerika'da gerçekleşecek olan Güneş tutulması esnasında yaşanacak doğal olayların kaydedilmesini sağlayacak ek özellik getirdi.

Amerika kıtasında 21 Ağustos 2017 tarihinde gözlemlenecek olan tam güneş tutulması esnasında yaşanacak olaylarla ilgili vatandaşların kayıt tutmalarını isteyen NASA, GLOBE Observer adını verdiği bir mobil uygulama yayınladı.

Tutulma esnasında sıcaklıklar ve bulut konumları hızla değişebilir, hayvanlar sessizliğe bürünebilirler. Bilim insanları, bu olayların olacağından haberdarlar fakat, nasıl olduğu ile ilgili bilgi sahibi değiller. Bu nedenle de Amerikan vatandaşlarından Güneş tutulması esnasında veri toplamalarını isteyen kurum, aynı zamanda ‘vatandaş bilim programı’nı da bu vesileyle genişletmeyi planlıyor. Bilim insanlar,ı tutulma esnasında sıcaklıkların ne oranda düştüğünü öğrenmek istiyorlar.

Her ne kadar Amerika’da yaşamadığımız için Güneş tutulmasına şahit olamayacak olsak da uygulama, gerek inceleme, gerekse Globe Observer programı dahilinde yayınlanan gözlemlerden bilgiler edinme ya da bu programlar için kişisel olarak yapacağınız gözlemler sonrası edindiğiniz verileri NASA’ya gönderme amacıyla kullanılabilir.

Siz de programı indirmek isterseniz, uygulamayı Android için Google Play’den, ya da iOS için App Store’dan ‘Globe Observer’ adıyla indirebilir, ya da iOS için buraya Android içinse buraya tıklayabilirsiniz.

NOT: Program İngilizcedir. Katılım için birkaç kısa aşamalı kayıt gerekmektedir.