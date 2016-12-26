NASA'nın Okyanusu İncelemek İçin Kullandığı, Ezber Bozan Yeni Sistemi: CALIOP

Uzay konusunda yaptığı çalışmalarla bildiğimiz NASA, çeşitli iklim araştırmaları da yürütüyor. Bu araştırmalardan biri de CALIPSO uydusuyla gerçekleştirilen CALIOP projesi olarak dikkat çekiyor.

NASA’nın sadece uzay konusunda çalışmalar yaptığını düşünenlerden misiniz? Eğer öyleyse, bu düşüncenizi değiştirmelisiniz. Çünkü NASA, uzay çalışmalarına ek olarak önemli iklim araştırmaları da yürütüyor.

Bu araştırmalardan biri bulutlar aracılığıyla plankton seviyesini ölçmeye sağlayan CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation / Bulut-Aerosol Lidar ve Kızılötesi Kaşif Uydu Gözlemciliği) uydusunda gerçekleştirilen CALIOP (Cloud-Aerosol LIdar with Orthogonal Polarization / Dikey Kutuplaşmalı Bulut-Aerosol Lidar) projesidir. Araştırmacılar 2006 yılından beri CALIOP ile planktondaki varyasyonlar üzerinde çalışabiliyorlar.

NASA, daha önceleri sadece okyanusta güneşin yansımasının görülebildiği zamanlarda uydular vasıtasıyla okyanustaki plankton seviyesini ölçebilirken Lidar tabanlı bu sistem, denizdeki bitkilerin miktarını görmek için bir ışık kaynağına ihtiyaç duymuyor ve böylece hem geceleri ve hem de gündüzleri bitki örtüsü görülebiliyor.

Langley’deki araştırmacı bilim adamı Chris Hostetler, CALIOP ile ilgili olarak “CALIOP, okyanusu uzaydan algılama konusunda ezber bozan bir sistem. Daha önce yılın tamamen kör olduğumuz zamanlarında, yüksek enlem okyanus ekosistemi çalışmalarını (CALIOP sayesinde) inceleyebildik.” dedi.

Oregon State Üniversitesi’nden Deniz Planktonu Uzmanı Michael Bahrenfeld ise, “Buradan çıkaracağımız ders, kutup sistemlerinin üretimi ve biyolojik gıda ağını bir bütün olarak anlamak istiyorsak, yırtıcılar ve avlar arasındaki bu hassas dengeyi düzenleyen ekosistemdeki değişiklikleri ve buz örtüsündeki değişikliklere odaklanmalıyız” şeklinde bir açıklama yaptı.