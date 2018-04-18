NASA'nın Orion Ekip Kapsülü 3D Baskılı Parçalardan Oluşacak

Rocket Lab’ın ardından, uzay araçlarında 3D yazıcıda basılmış parçalar kullanmaya başlayacak olan NASA, Orion kapsülü için özel malzemeden üretilecek 100’ün üzerinde parça siparişi verdi.

Roketlerinin tasarımında 3D baskılı parçalar kullanarak yeni bir devrim yaratan Rocket Lab teknolojisini NASA da kullanmaya başladı. Artık NASA tarafından üretilen birçok roket ve uzay gemisinde 3D baskı cihazlarında tasarlanan parçalar kullanılacak. Kararın alınmasının ardından NASA, Orion kapsülünde kullanılmak üzere 100’ün üzerinde 3D baskı parçası siparişi verdi.

Yüksek basınç ve uzay zorluklarına karşı koyması amacıyla 3D baskı makinelerinde üretilecek parçalarda tamamen yeni bir özel hammadde kullanılacak. Yeni hammaddeden üretilen parçalar hafif olmalarının yanı sıra çok büyük basınç yüklerine dayanım gösterebilecek. Normal şartlarda ufak figürler gibi 3 boyutlu cisimlerin tasarlanmasında kullanılan 3D baskıların uzay araçlarında kullanılacak olması oldukça ilginç bir durum.

Normal şartlarda tasarıma göre ihtiyaç duyulan parçaların üretilmesi oldukça sancılı bir süreç. Çünkü bu parçaların yapılmaya başlanması için birçok prosedürle uğraşılıyor ve maliyet azaltmak için aynı parçalardan çok sipariş verilerek tasarımlar sınırlandırılıyor. Maliyeti büyük oranda azaltacak olan 3D baskılı parçalar, üretim sırasındaki kolaylıklar nedeniyle farklı farklı parçaları daha ucuza sunabiliyorlar. Bu nedenle isteğe bağlı daha fazla farklı parça siparişi verilmesine olanak tanıyan 3D yazıcıda basılmış parçalar uzay araçlarında büyük bir devrim niteliği taşıyor.