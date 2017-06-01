Bigelow Aerospace’in CEO’su: Uzaylılar Aramızda!

NASA’nın iş ortaklarından olan Bigelow Aerospace’in CEO’su Robert Bigelow, uzaylıların sadece var olmadığını, onların şu anda dünyada yaşadıklarını söylüyor.

Evrenin devasa genişliğinin yanı sıra diğer galaksileri, gezegen sistemlerini ve NASA’nın da açıklamış olduğu üzere potansiyel yaşam barındıran Dünya benzeri gezegenleri göz önünde bulundurduğumuzda, Dünya’nın yaşamı barındıran tek gezegen olduğunu söylemek ve hayal etmek oldukça zor. Az ya da çok fark etmez uzaylıların varlığına inanan birçok insan var ve resmi olarak varlıkları belgelendirilmemiş bu varlıklara olan inancımızı kamuoyuyla paylaşmak, özellikle de uzay endüstrisinde çalışanlar için tehlikeli olabilir. NASA’nın ortaklarından olan Bigelow Aerospace'in CEO'su ve kurucusu Robert Bigelow, uzaylılarla ilgili herkesi dehşete düşürecek bir açıklama yaptı.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu için şişirilebilir yaşam alanı Bigelow, geçtiğimiz günlerde 60 dakikalık bir röportaj yaptı ve kendisine sorulan sorulara cesurca ve bir o kadar da iddialı cevaplar verdi.

Lara Logan: Uzaylılara inanır mısınız?

Robert Bigelow: Kesinlikle ikna olmuş durumdayım.

Lara Logan: UFO’ların Dünya’ya geldiğine inanıyor musun?

Robert Bigelow: Onların var olduğu bir gerçek. Onları ortaya çıkarabilmek için milyonlarca dolar harcadım, hatta ABD’de bu anlamda bireysel olarak benden daha fazla para harcamış hiç kimse yok.

Lara Logan: Peki kamuoyuna UFO’lara inandığınızı açıklamak riskli mi?

Robert Bigelow: Bu umurumda bile değil!

Röportaja ufak bir ara verip Bigelow’un uzaylılara neden bu kadar kafa taktığını belirtelim. Kendisi, büyükanne ve büyükbabasının yıllar önce bir UFO gördüğünü, hatta kendisinin bile onlarla iletişim kurduğunu söylüyor. Uzaylılara olan inancı o kadar güçlü ki, şirketin bulunduğu alanın hemen yanına büyük bir uzaylı kafası yerleştirtmiş. Uzaylıların sadece gerçekten var olduğuna inanmıyor, ayrıca Dünya’da da yaşadıklarına ikna olduğunu söylüyor.

Lara Logan: Uzay yolculuğumuzda başka bir yaşam formuyla karşılaşacağımızı düşünüyor musun?

Robert Bigelow: Bunun için herhangi bir yere gitmek zorunda değilsiniz.

Lara Logan: Burayı bulabilir misiniz? Tam olarak neresi?

Robert Bigelow: Burnunuzun dibinde.