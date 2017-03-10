NASA'nın Paylaştığı Fotoğraf, UFO'ları Kanıtlıyor!

NASA, geçmiş yıllarda çektiği bir fotoğrafı yayınladı. Yayınlar yayınlamaz da görsel UFO'ların kanıtı olarak gösterilmeye başladı.

Dünya üzerinde en çok merak edilen konulardan birisi, uzaylıların gezegenimize hiç gelip gelmediği. NASA’nın kendi resmi web sayfasından paylaştığı fotoğraf, bu soruları yeniden gündeme getirdi. Üçgen şeklinde bir cisme ait fotoğraf, NASA tarafından "atık" olarak kabul edilse de birçok ufoloğa göre durum böyle değil. Ufologlar, bu cismin dünyanın birçok yerinde tanığı olan ünlü üçgen biçimli UFO olduğunu iddia ediyor.

Fotoğraf, 1986 yılında STC-61-c Uzay Mekiği Programı sırasında çekildi. NASA, bu cismin UFO olmadığını, yalnızca uzayda yüzen termal yalıtımın bir parçası olduğunu belirtiyor.

Dünya üzerinde kara üçgenler defalarca kez görüldü. Yüzlerce tanığı olan bu üçgen biçimli UFO’lar hakkında 'kesinlikle gerçekler' de diyemeyiz, ancak 1989 yılının Kasım ayında Belçika’da buna benzer bir nesne görülmüştü. Belçikalı iki F-16, bu nesnenin önünü kesebilmek için girişimde bulunmuştu. Bu olay, otuzdan fazla tanık ve üç ayrı polis grubu tarafından belgelendi. Tanıkların açıklamalarına göre, düz, üçgen biçimli ve altından ışıklar çıkan belirlenemeyen bir cisimdi.

Üçgen biçimli UFO’larla tarihte birçok kez karşılaştığını ve bu türde UFO gördüğünü iddia eden birçok kişi yer alıyor. Kişisel fikrim, NASA ve diğer kuruluşların halktan bir şeyler sakladığına kesin gözüyle baktığım yönünde. UFO’lar gerçek mi bilmesem de bu işlerin içinde bir şeyler var.

Sizce, uzaylılar var mı? Varsalar da bizi ziyaret ediyorlar mı?