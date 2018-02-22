NASA’nın Phoenix Robotu Mars Tarafından Yutuldu

Mars gezegeninin yüzeyini incelemen için yollanan robot görevini tamamlamasının ardından zorlu şartlara yenik düştü.

NASA tarafından 2017’nin Ağustos ayında uzaya fırlatılan Phoenix lander, beklentileri aşma konusunda başarısız oldu. Bu robot Mars yüzeyini incelemek için üç aylık bilimsel bir görev amacıyla tasarlanmıştı. Zorlu Mars şartlarında biraz daha uzun bir süre hayatta kalması bekleniyordu. Ancak görevini tamamlamasından bir kaç ay sonra robot Mars yüzeyinde kayboldu.

NASA fırlattığı Phoenix lander ile ilk olarak Mayıs 2008’de temasa geçti ve Mars gezegeninin yüzeyindeki mikroskobik yaşamı ve su durumunu incelemeye başladı. NASA tarafından tasarlanan bu tarz araçların beklentileri aşması oldukça alışıldık bir olay haline geldi. Ancak azalan güneş ışığının robota ihtiyaç duyduğu enerjiyi vermemesi nedeniyle karanlık ve soğuk şartlarda hayatta kalmayı başaramadı.

Mars rüzgarlı ve tozlu bir iklime sahiptir. Bu nedenle hareket etmeyen bir donanım parçasının sağlam kalmak gibi bir şansı bulunmuyor. Bilim insanlarının düşüncelerine göre, Phoenix’ten geriye sadece tanınmaz halde bir fosil kaldı. Yukarıdaki resim robotun ilk iniş yaptığı yüzeyin günümüzde ne kadar değişmiş olduğunu gösteriyor. Belki de güneş enerjisiyle ilgili sorunlar yaşanmamış olsaydı, robot hala inceleme çalışmalarına devam ediyor olabilirdi.