NASA'nın Rekor Kırmasına Sadece 4 Gün Kaldı!

NASA'nın dört aşamalı olarak tasarladığı X-37B projesi, rekor kırmaktan sadece birkaç gün uzakta. NASA, projenin başarılı olması için elinden geleni ardına koymuyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin X-37B uzay aracı, gizli görevinde rekor kırmaktan sadece dört gün uzakta duruyor. Bahsi geçen araç 25 Mart'a kadar ayakta kalırsa, Ekim 2014'te kurulan 674 günlük görev süresini sollayacak

Hava Kuvvetleri sözcüsü AnnMarie Annicelli, mevcut misyonun ne zaman sona erebileceği sorulduğunda, Space.com'a e-posta yoluyla "Açılış tarihi, programın bu görev için yörünge gösterileri ve hedeflerinin tamamlanmasına bağlı olarak belirlenecek" ifadelerini kullandı.

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ABD Hava Kuvvetleri'nin Yörüngesel Test Aracı olarak bilinen robot X-37B uzay düzlemi, şu anda, ABD Hava Kuvvetleri için dördüncü sınıf görevi yürütüyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin robot X-37B uzay aracı, yörüngede uzun, sınıflandırılmış misyonlar yapabilen minyatür bir uzay mekiği.

X-37B (Orbital Test Aracı ya da OTV olarak da bilinir), NASA'nın emekli uzay mekiklerine çok benzese de ve çok daha küçük. X-37B uzunluğu 8.8 metre. olarak belirlenmiş. Kanat genişliği yaklaşık ise yaklaşık 4.6 metre.

Amerikan Hava Kuvvetleri'nin her ikisi de Boeing tarafından inşa edilen iki X-37B'ye sahip olduğu biliniyor. Bu ikiz araç bugüne kadar dört görev için tasarlandı. OTV-1, 22 Nisan 2010'da gün yüzüne çıktı ve yılın üçüncü haftasında haftasında yörüngede 224 gün geçirdi. OTV-2 projesi ise, 5 Mart 2011'de başladı ve 468 gün uzay yolculuğuna maruz kaldı. OTV-3 mimarisi, 11 Aralık 2012'de başlatıldı ve 674 günden fazla Dünya yörüngesinde kaldı. Mevcut görev olan OTV-4, 20 Mayıs 2015'te başladı ve rekor kırmaya çok yakın. Dört X-37B uçuşunun tamamı Florida'nın Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan gerçekleşti.